DGA pide al Ministerio «que se cumplan todas las inversiones planificadas en la red eléctrica»

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, y la directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés, han conocido este jueves la propuesta de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030 y las inversiones previstas en Aragón. La propuesta ha sido dada a conocer en un encuentro presidido por el secretario de estado de Energía, Joan Groizard, en la sede del Ministerio de Transición Ecológica.

Tras el encuentro, Valle ha mostrado su “escepticismo”, ya que “a pesar de que se han reflejado parte de las demandas planteadas por Aragón, existen dudas sobre la aprobación a corto plazo y no tenemos garantía de su ejecución”. La consejera ha incidido en que “un 42% de lo incluido en el documento ya estaba en la planificación vigente y por tanto de poco sirve planificar si no se ejecuta”.

Durante la reunión, la consejera aragonesa ha planteado también sus dudas sobre la posibilidad de aprobar la planificación energética ya “que tiene que pasar por un Parlamento que actualmente está disuelto y, por tanto, con una elevada probabilidad de que sea imposible de aprobar”. Algo que, para la consejera se debe “a un retraso de más de un año en la aprobación de la planificación”

Asimismo, Valle ha exigido durante la reunión que el Ministerio congele la aprobación del real decreto que regula los centros de datos: “Una regulación tan importante, que condiciona el desarrollo en España de la infraestructura de un sector crítico para nuestro futuro, como es la participación en la economía del dato, requiere una reflexión pausada, no condicionada por un calendario electoral y dialogada con el sector, con los territorios y con las instituciones, de forma resulte en una normativa equilibrada, alineada con la normativa en discusión en Europa, y con los informes de los organismo reguladores". "No hay ningún motivo para aprobar el texto por trámite de urgencia sin esa reflexión necesaria”, ha subrayado.

10 nuevos parques de subestaciones

La Propuesta de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030 fue presentada en octubre de 2025, con una dotación de 13.600 millones de euros. Un documento que recibió 24 alegaciones por parte del Gobierno de Aragón, al considerarse entonces “insuficiente para garantizar el desarrollo económico de Aragón”, ya que suponía una inversión de 14 millones de euros en la de distribución, “muy por debajo de otros territorios”.

Tras recibir más de 2.500 alegaciones de todo el pais, el Ministerio decidió ampliar a 17.000 millones la inversión en la red eléctrica, incorporando algunas de las propuestas planteadas por la comunidad aragonesa.

En el caso de Aragón, la nueva Propuesta del MITECO contempla la construcción de 10 nuevos parques de subestaciones y actuaciones en la mayoría de los existentes, así como la construcción de 957 Km de líneas, a los que se añade la repotenciación de otros 1.189 Km de tendidos para incrementar su capacidad, según han informado desde Subdelegación de Gobierno.

Además, adquieren la consideración de proyectos preferentes, y serán atendidos de forma prioritaria, las actuaciones para la vertebración de la red de transporte, como el Anillo de Zaragoza o el eje Aragón-Navarra, y las actuaciones para maximizar la interfaz transporte-distribución. En conjunto, el MITECO plantea que la red de transporte atienda una demanda adicional de 8 GW, la mayor de todas las comunidades autónomas, a la que se añadirá la capacidad de acceso que aflore en las redes de distribución. Considerando la capacidad existente y la prevista, Aragón podrá multiplicar por ocho su demanda eléctrica actual.

Las demandas de los centros de procesamiento de datos acaparan la mayoría de la nueva capacidad, si bien tras la fase de audiencia se ha incrementado la capacidad destinada a la producción de hidrógeno y otros desarrollos industriales, así como la electrificación del transporte o el refuerzo de las infraestructuras ferroviarias. La Propuesta también prevé aumentar la capacidad de acceso destinada a la generación renovable, con 5,8 GW –la mayoría eólicos–, y el almacenamiento, con 1,4 GW, incluidos nuevas centrales hidroeléctricas reversibles.