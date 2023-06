Azero lanza una nueva canción tras cuatro años de silencio

Azero celebra 25 años de trayectoria. ¿Cuál ha sido la evolución del grupo?

Hemos cambiado mucho. La fecha de este 25 aniversario corresponde a cuando estábamos grabando el primer disco, Rock de Pueblo, una maqueta que al principio fue muy difícil de sacar porque entonces apenas sabíamos tocar los instrumentos. El nivel era básico. Por eso se podría decir que la evolución ha sido, sobre todo, musical. El nivel técnico que tenemos ahora no se puede comparar con el de aquellos años. También hay que tener en cuenta que hemos ido cambiando de músicos. Aunque ahora volvemos a contar con José Manuel, que fue junto a quien tocamos durante aquella grabación. Ha sido una casualidad, llevábamos sin tocar con él unos 18 años.

Durante estos años todos os habéis convertido en padres. ¿Os ha cambiado o la esencia se mantiene?

Por una parte está claro que te cambia, porque no piensas igual cuando tienes 18 años que, por ejemplo en mi caso actual, cuando tienes 43. Tampoco es igual la forma de vivirlo, porque ahora llegas a casa y los niños no perdonan. Pero a nosotros es algo que nos apasiona mucho y nuestra esencia sigue ahí.

¿Cuál es el mejor recuerdo de estos 25 años?

¿En qué etapa os encontráis ahora?

Ahora mismo estamos en un periodo de seguir haciendo cosas. Yo tengo muchas canciones en mi libreta que me gustaría poder sacar. Dos de ellas son las que vamos a sacar con este aniversario.

¿Cómo surge el regreso al estudio?

Azero siempre lleva por bandera las proclamas del mundo rural. ¿Ocurre lo mismo en 'Más fuego'?

Todo el que nos sigue sabe que la reivindicación de lo nuestro y de nuestros pueblos es algo que siempre hemos llevado a las letras. En este caso este tema no está centrado en esta temática. Pero tenemos claro que seguiremos sacando otras canciones que traten de los problemas que tenemos en nuestros pueblos porque si nosotros no lo hacemos, desde luego que no serán los grupos que viven en Madrid o Barcelona quienes lo vayan a hacer.