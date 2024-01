El Bajo Martín y el Bajo Aragón-Caspe vuelven a beneficiarse de los abonos gratuitos de Renfe

Los usuarios del tren que discurre por las comarcas del Bajo Aragón-Caspe y el Bajo Martín volverán a disfrutar de los abonos gratuitos prorrogados durante todo el 2024. Para financiar estos títulos que se unen a los de Cercanías y Rodalies el Gobierno Central ha destinado una partida de 600 millones de euros.

Los primeros bonos, válidos entre el 1 de enero y el 31 de abril, se pusieron a la venta el pasado 30 de diciembre y se pueden adquirir en cualquier momento. En el caso de la Media Distancia, se debe abonar una fianza de 20 euros que será devuelta al final del cuatrimestre si se han realizado 16 o más viajes efectivos.

En las comarcas del Bajo Aragón-Caspe y del Bajo Martín, son de especial interés las bonificaciones en la Media Distancia ya que en varias de sus localidades tiene parada la línea Barcelona-Caspe-Zaragoza. Concretamente, las estaciones de tren son: Fayón-La Pobla de Massaluca, Nonaspe, Fabara, Val de Pilas, Caspe, Chiprana, Samper de Calanda y La Puebla de Híjar.

Desde Renfe se recuerda que estos bonos son para usuarios recurrentes de un trayecto, por lo que al comprar el título de transporte se debe fijar un origen y un destino que no podrán modificarse durante el cuatrimestre.

El bono se puede obtener en las taquillas de las estaciones, máquinas autoventa y por la página web. De hecho, se anima a adquirirlo a través de internet para agilizar la tramitación y evitar esperas, y se recuerda que se debe estar registrado en la web previamente.

Los menores de 14 años que no tengan DNI pueden adquirir el nuevo Abono gratuito Niño. En este caso, el padre, la madre o el tutor podrán adquirir, por medio de su NIF, NIE o pasaporte, un máximo de cuatro abonos de niño para un origen y destino, durante el periodo de validez.

Nuevas medidas

De cara a esta nueva prórroga de los abonos, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha establecido nuevas medidas para promover el buen uso de los abonos de Media Distancia.

En relación al número de trayectos, solo se puede formalizar un máximo de cuatro viajes al día (ida y/o vuelta) y no está permitido formalizar dos viajes en el mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo de viaje programado.

Además, se incautará la fianza y se anulará el abono gratuito a los usuarios que, en al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado el viaje formalizado y no hayan realizado el viaje. Igualmente, se considerará uso fraudulento viajar con el abono de otra persona, en este caso, la retirada es inminente y no existe la prohibición de adquirir un nuevo abono.

Ante el uso indebido del bono, el viajero será avisado dos veces de las consecuencias. La tercera vez que se incurra en un mal uso, el abono se anulará automáticamente, se perderá la fianza y no se permitirá expedir un nuevo abono asociado a ese DNI hasta pasados 30 días.

Por otro lado, Renfe recuerda que hasta que se haya reintegrado la fianza del abono gratuito, es imprescindible conservar el abono ya sea digital o físico, así como cualquier ticket o justificante de compra, ya que puede ser necesario para solicitar el reembolso de la fianza o para solucionar cualquier incidencia que se pueda producir en el proceso.

Si se abona la fianza con tarjeta bancaria, el importe se devolverá a la tarjeta automáticamente. Si, por el contrario, se realiza en metálico, habrá que cumplimentar una solicitud específica para su devolución.