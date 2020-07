El Bajo Aragón-Caspe espera poder salir de la fase 2 esta semana

El Bajo Aragón-Caspe espera salir de la fase 2 esta misma semana si las cifras de evolución del brote continúan en la línea actual. Salud Pública no ha notificado nuevos casos en esta comarca, algo que se valora positivamente y que podría hacer que avance hasta la nueva normalidad hacia mediados de esta semana. De hecho, desde el Gobierno aragonés explican que las comarca afectadas por estos rebrotes, que surgieron hace ya tres semanas, están evolucionado bien. Aseguran, además, que no se plantea ninguna otra medida restrictiva salvo que la situación cambiara de forma radical.

Autoridades comarcales y municipales están en comunicación constante con el Gobierno de Aragón, que será quién determine si hay o no cambio respecto al territorio. «Estamos siguiendo las directrices que se nos manda desde Salud Pública y creemos que si no hay ninguna novedad a partir de mitad semana podremos cambiar de fase. En principio desde el lunes pasado no ha habido ningún contagio más que nos conste, el miércoles ya se dio de alta a las personas que había en los ‘espacios limpios’, por eso entiendo que pasaremos a la normalidad, es lo que esperamos», explicó Joaquín Llop, presidente de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe.

En la capital comarcal también esperan poder regresar muy pronto a la nueva normalidad. Significaría, por un lado, que las cifras de contagios se han superado, y por otro un impulso a la economía, ya que las medidas de aforo y desplazamientos volverían a relajarse. «Estamos esperando con muchas ganas el paso a la nueva normalidad puesto que son los comercios y los establecimientos los que más están notando esta vuelta atrás. Supone un paso importante para volver a impulsar la economía», aseguró Pilar Mustieles, alcaldesa de Caspe.

Confinados en la comarca del Segrià

Situación muy distinta en la vecina comarca del Segrià, en Lleida, que ha tenido que confinar de nuevo a toda la población a causa de varios rebrotes. Respecto a esta situación, el presidente del Bajo Aragón-Caspe -que linda con esta comarca- llama a la calma: «Precaución y responsabilidad. Esperamos que todas aquellas personas que tengan que moverse por cuestiones laborales lo hagan con las precauciones necesarias y lo intenten llevar de la mejor manera posible».