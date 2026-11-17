La comarca del Bajo Aragón-Caspe forma parte del nuevo mapa turístico impulsado por la Diputación de Zaragoza para fomentar los viajes en cámper, caravana y autocaravana por la provincia. La publicación, presentada este martes bajo el título "Zaragoza provincia, territorio cámper", reúne más de 60 espacios preparados para este tipo de vehículos y propone diferentes recorridos para descubrir el patrimonio histórico, natural y cultural de los municipios zaragozanos.

Entre las localidades incluidas en esta red figura Mequinenza, mientras que el Mar de Aragón, en Caspe, aparece destacado como uno de los grandes atractivos turísticos de la provincia. La iniciativa pretende aprovechar el crecimiento de esta modalidad de viaje para atraer nuevos visitantes, favorecer las escapadas durante todo el año y generar oportunidades económicas en los municipios del medio rural.

El mapa, disponible tanto en las oficinas de turismo como a través de la página web de la Diputación de Zaragoza, ofrece información sobre la ubicación de las áreas de estacionamiento y pernocta, sus características y los servicios disponibles. También incorpora recomendaciones de lugares de interés cercanos para facilitar la organización de las rutas.

Una oportunidad para dinamizar el turismo rural

La diputada delegada de Turismo de la institución provincial, Cristina Palacín, ha explicado durante la presentación que la elaboración de la guía partió de un estudio sobre las instalaciones existentes en la provincia. El objetivo era identificar un recurso turístico que, según ha señalado, todavía resulta desconocido para buena parte de los propios aragoneses.

"Tenemos una fortaleza que existe en muchas zonas de autocaravana, un recurso desconocido por los propios aragoneses y consideramos que era importante darlo a conocer porque es susceptible de atraer a más turistas", ha destacado Palacín.

El estudio se trasladó a los 292 municipios de la provincia y obtuvo respuesta de 265 ayuntamientos. Según la diputada, este trabajo también ha servido para que diferentes consistorios se planteen la posibilidad de habilitar nuevas áreas destinadas a estos vehículos. De hecho, desde el cierre de la publicación se han incorporado tres instalaciones adicionales.

La institución provincial considera que el turismo itinerante puede convertirse en una herramienta para diversificar la economía de las localidades. Los viajeros que utilizan estas instalaciones también generan actividad en los establecimientos de los municipios que visitan, desde comercios y restaurantes hasta gasolineras y otros servicios.

Más de 60 espacios repartidos por la provincia

La publicación recoge más de 60 ubicaciones distribuidas por el territorio zaragozano, desde Salvatierra de Esca hasta Mequinenza, pasando por municipios como Añón de Moncayo o Daroca. Las zonas de Tarazona-Borja y Cinco Villas concentran el mayor número de servicios, aunque la red pretende ofrecer alternativas en diferentes puntos de la provincia.

Los usuarios pueden consultar las características de cada instalación, incluidos servicios como tomas de agua y electricidad, espacios para mascotas o zonas de juegos infantiles. La guía también incorpora campings que permiten realizar estancias más prolongadas y acceder a prestaciones adicionales, como piscinas o restauración.

El documento busca facilitar tanto los viajes de turistas procedentes de otras comunidades y países como las escapadas de los propios aragoneses. En este sentido, la Diputación identifica a los visitantes franceses y neerlandeses como dos públicos de especial interés por la implantación del turismo de autocaravana en ambos países.

Palacín ha recordado que esta modalidad ha experimentado un importante crecimiento durante la última década. Según los datos facilitados por la institución, España ha pasado de contar con 183 áreas a disponer de unas 1.500, mientras que Aragón suma actualmente 138 instalaciones y se sitúa entre las comunidades con mayor oferta.

El Mar de Aragón, entre los imprescindibles turísticos

Más allá de los espacios destinados al estacionamiento y la pernocta, el mapa propone descubrir algunos de los principales atractivos patrimoniales y paisajísticos de Zaragoza. Entre ellos figura expresamente el Mar de Aragón, en Caspe, uno de los enclaves naturales y turísticos más representativos del Bajo Aragón-Caspe.

La publicación también invita a visitar conjuntos históricos como Sos del Rey Católico, Uncastillo, Daroca o Tarazona, además del monasterio de Veruela, Belchite y otros lugares de interés cultural. En el apartado natural aparecen espacios como el Parque Natural del Moncayo, los Aguarales de Valpalmas, la laguna de Gallocanta o la sierra de Santo Domingo.

Con esta iniciativa, la Diputación de Zaragoza pretende consolidar una oferta turística que no dependa exclusivamente de la temporada estival. Las escapadas en autocaravana permiten recorrer el territorio durante los doce meses del año y descubrir diferentes paisajes y actividades en función de cada estación.

Además, se suma a la propuesta que ya ofrece la Diputación de Teruel, en colaboración con La COMARCA, y que dispone de su propia guía para viajar en autocaravana en la provincia en la que se reflejan todos puntos disponibles para poder estacionarse y los recursos disponibles en cada una de las instalaciones