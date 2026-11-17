Cerca de 200 personas participaron el domingo en el VII Trail Crestas Mar de Aragón, que regresó a los alrededores de Caspe tras la suspensión de la pasada edición por razones ajenas al club. La cita reunió a corredores y senderistas en un recorrido de cuatro kilómetros y 300 metros de desnivel positivo por el GR 99, junto al Mar de Aragón.

Todos los participantes tomaron la salida juntos en una edición sin cronometraje ni categorías. El Meridiano 0 fue el punto de encuentro y la meta de la jornada. Desde allí, un servicio de autobús trasladó a los inscritos hasta el inicio del recorrido.

La séptima edición estrenó un itinerario con el que la organización quiso dar a conocer otros caminos del entorno de Caspe. El trazado permitió completar a pie o a la carrera un tramo del GR 99 y recuperar una jornada de convivencia en torno al Mar de Aragón.

Tras el regreso de este domingo, el club ya trabaja en la próxima edición y se ha marcado como objetivo recuperar el carácter competitivo del trail.