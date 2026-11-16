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16 NOV 2026|

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El PSOE de Caspe renueva su ‘Casa del Pueblo’ con un local lleno para afrontar las próximas citas electorales

La agrupación socialista reúne a numerosos vecinos, afiliados y representantes de asociaciones locales en la reapertura de su renovada sede, que aspira a convertirse en un espacio abierto al diálogo

Fachada exterior de la 'Casa del pueblo' del PSOE Caspe / PSOE
Fachada exterior de la 'Casa del pueblo' del PSOE Caspe / PSOE

La COMARCA16 11 2026

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Elecciones 29-N

Política

El PSOE de Caspe celebró el domingo la reinauguración de su Casa del Pueblo, situada en la calle Santa Lucía, 9, en un acto que logró llenar las instalaciones y que estuvo marcado por "la ilusión, la participación y las ganas de compartir proyectos para el futuro del municipio".

La cita congregó a numerosos afiliados, simpatizantes, vecinos y representantes de diferentes asociaciones y colectivos de Caspe, incluso de otras formaciones políticas, que quisieron conocer de primera mano la renovación de la sede socialista.

Más allá de las mejoras realizadas en las instalaciones, la reinauguración sirvió para presentar un proyecto que pretende recuperar el espíritu original de las históricas Casas del Pueblo: espacios de encuentro, debate, convivencia y participación ciudadana.

Durante el acto, desde la agrupación socialista se destacó la voluntad de que la sede no sea únicamente un lugar de actividad política, sino también un espacio abierto a las asociaciones, colectivos y vecinos que necesiten reunirse, desarrollar actividades o trasladar sus propuestas e inquietudes.

La cita congregó a numerosos simpatizantes y vecinos / PSOE
La cita congregó a numerosos simpatizantes y vecinos / PSOE

Abraham Martínez, su secretario general, subrayó que "Queremos que esta Casa del Pueblo sea mucho más que la sede de un partido político. Queremos que sea un espacio vivo, abierto a los vecinos, a las asociaciones y a todos aquellos que tengan algo que aportar para mejorar Caspe"

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue precisamente la presencia de representantes del tejido asociativo local, cuya participación fue especialmente agradecida por los socialistas caspolinos. La agrupación considera fundamental reforzar el contacto directo con las entidades que contribuyen diariamente a dinamizar la vida social, cultural y deportiva del municipio.

La reinauguración también permitió poner de manifiesto la importancia de recuperar espacios de escucha activa y diálogo con la ciudadanía, en los que las propuestas, necesidades y preocupaciones de los vecinos encuentren un lugar donde ser escuchadas.

Con las elecciones municipales de mayo de 2027 en el horizonte, el PSOE de Caspe afronta los próximos meses con ilusión y con la voluntad de seguir trabajando en propuestas para el futuro de la localidad.

Desde la agrupación socialista agradecieron la gran acogida del acto y la asistencia de todas las personas que participaron en la reinauguración, insistiendo en que la Casa del Pueblo quiere ser, por encima de todo, un lugar de puertas abiertas para los caspolinos y sus asociaciones.

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