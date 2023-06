Los bajoaragoneses Nacho Ballester y Rafael Leeuwenberg llevan el Enduro a lo más alto de la Copa de España 2023

Los ‘bikers’ endureros del territorio cosechan victorias a nivel nacional. El alcañizano Nacho Ballester y el fresnedino Rafael Leeuwenberg se proclamaron en la última carrera de la Copa de España de Enduro MTB 2023 como campeón en cadete y subcampeón en Sub23 respectivamente. Así se puso de manifiesto durante la última de las cinco carreras de la copa nacional que se disputó en Galicia. Fue en la prueba Montefaro Enduro Race disputada en Mugardos y Ares de La Coruña donde ambos se hicieron con el podio.

En el caso de Leeuwenberg, del Sierras Matarraña, la carrera gallega a pesar de su dureza supuso su primer subcampeonato a nivel de España. «Es el segundo año que compito a este nivel y se han superado mis expectativas iniciales, no esperaba este subcampeonato, pero ello me motiva para continuar el año que viene e incluso animarme a alguna prueba internacional», asegura el de La Fresneda.

Por su parte, el joven Ballester, a sus 15 años, no ocultó su satisfacción tras ser la primera vez que concurre a esta competición. El de Alcañiz sumó 3 victorias en las 5 carreras disputadas. «Ha sido el primer año. Quise probar en la cita Sierras Matarraña, logré un cuarto puesto, me gustó y fui a La Adrada, donde quedé primero. A partir de ahí he tenido un buen campeonato y el año que viene concurriré ya en categoría Junior», afirma Ballester.

Fue determinante para ambos ciclistas la primera prueba de la Copa de España que se disputó en Peñarroya de Tastavins. Ambos subrayan que la Sierras Matarraña MTB Enduro Race que se disputó en el territorio el pasado mes de marzo y en la que ambos lograron muy buen resultado les animó a continuar con el campeonato. «Fue todo un privilegio contar con esta prueba aquí en el territorio y sin duda ello nos animó a muchos endureros del territorio a completar el nacional», explica Leeuwenberg que quedó segundo en la Sierras Matarraña. Además, el de La Fresneda logra un octavo puesto en la clasificación general de la Copa de España.

Algo en lo que también coinciden ambos corredores es que competirán en el próximo campeonato de Aragón de Enduro MTB que se disputará en Castejón de Sos. Asimismo, otros deportistas como Aleix Arrufat (de ‘or bikes’ y que quedó primero en la prueba de Peñarroya en Junior), Jaime del Valle, Antonio Royo y Jonas Prins, -del Sierras Matarraña-, han participado en alguna de las pruebas de la Copa. Este último, también de La Fresneda, acabó noveno en el nacional.

Precisamente desde Sierras Matarraña no ocultaron su satisfacción por estos resultados y subrayaron la importancia de haber acogido y organizado la primera prueba de la Copa de España. Algo que, sin duda, dio un determinante «empujón» a muchos bikers del territorio.

Además de Peñarroya de Tastavins y la última prueba gallega, la copa nacional se disputó en Ávila, en Moaña (Pontevedra) y en Artá (Lleida). En esta última carrera la intensa lluvia condicionó notablemente el restultado final de la prueba.