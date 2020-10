Con mucha ilusión pero sabiendo que la temporada no va a ser nada sencilla. De esta manera afrontará su participación en la 2ª división autonómica el equipo senior del EBA Transverich Alcañiz que durante estas semanas está preparando el inicio del campeonato previsto para el próximo 18 de octubre.

Esta será la primera vez en la historia del baloncesto alcañizano en el que un equipo de la ciudad participe en dicha categoría. Un hecho que el entrenador Elías Beguer ha calificado como el «fruto del trabajo que se ha venido realizando desde hace cinco años con un equipo que comenzó en tercera división como la ‘cenicienta’ de dicha categoría» y que en la actualidad se ha hecho un hueco en el baloncesto aragonés. En definitiva, «hemos consolidado un proyecto en el que destaco la calidad y el compromiso de cada uno de los jugadores que han ido pasando durante este tiempo».

Para solventar la campaña, cuyo objetivo no es otro que asentarse en la categoría, Elías Beguer ha buscado un elenco de jugadores en el que se reúnen veteranía y juventud, con lo que piensa competir, aprender y conocer a los rivales siempre disfrutando sobre el terreno de juego. En cuanto a los rivales que les ha tocado en suerte en el grupo II, el EBA Transverich Alcañiz disputará los partidos ante equipos con gran peso baloncestístico en la comunidad aragonesa y en particular en Zaragoza como son Compañía de María, La Salle Montemolín o Azulejos Moncayo CBZ; entre otros. Beguer reconoce que «son rivales de gran entidad de los que desconocemos casi todo por lo que habrá que estar muy preparados para enfrentarnos a ellos con las máximas garantías». A éstos se les unen otros como Basket Tarazona y el Club Baloncesto Fuentes que cuentan con una importante trayectoria en este deporte.

El primer rival de los alcañizanos será el Club Deportivo José Luis Abós B este próximo fin de semana y no será hasta el 15 de noviembre cuando se estrenarán en casa teniendo como contrincante al Club Baloncesto Fuentes. La primera fase de la temporada 2020-2021 finalizará el 9 de mayo de 2021.

Por otra parte el equipo junior del club alcañizano también comenzará su singladura en la 3ª autonómica al mismo tiempo que los mayores. Su primer rival será El Pilar Maristas. Como local se estrenará el 25 de octubre y en frente estará el Azulejos Moncayo CBZ C. Un equipo junior que, al igual que ha sucedido en las temporadas anteriores, buscará seguir creciendo a base de mucho trabajo en los entrenamientos y especialmente en la competición teniendo en cuenta que entre sus filas contará con algunos jugadores de categoría cadete. No por ello, si los resultados van acompañando a lo largo de la campaña, intentarán acceder a los puestos medios de la clasificación como sucedió la temporada pasada.

La plantilla está compuesta por once jugadores a los que se espera que pueda añadirse alguno más y que seguro pondrán todo lo mejor para dejar lo más alto que puedan el pabellón del club alcañizano de baloncesto.