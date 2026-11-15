Barro, troncos y mucha adrenalina en el Cross de Alcañiz con 420 atletas dándolo todo

Las miradas este fin de semana en toda actividad de calle ha estado puesta en el cielo, porque las lluvias han sido constantes pero intermitentes. No obstante, tampoco hubiera sido un impedimento para el Cross de Alcañiz, que ya se ha disputado en un circuito natural con buena carga de barro. También con troncos cruzados como buena prueba de obstáculos. El diseño del trazado corrió a cargo del Club Tragamillas.

La mañana dominical ha sido un buen hervidero de personal entre los pinos. Equipos y clubes llegados de diferentes puntos han desplegado allí sus campamentos, y el público se ha esparcido por todo el recorrido para animar a los atletas. Nada menos que 420 inscritos han dejado su huella y su aliento en Alcañiz.

La prueba alcañizana es puntuable para la Copa de Aragón de Cross, y también se ha disputado el Campeonato Provincial Escolar de Teruel, lo que ha dejado claro que hay cantera del atletismo con decenas de pequeños compitiendo, pero también disfrutando.

En cuanto al medallero, las victorias absolutas han sido de Greta Guerrero (Alcampo Scorpio71) y de Ahmed Ait (Zenit Atleet La Mafia).

Disputadas carreras

En la carrera femenina de 5.000 metros, la recién ascendida a la categoría Sub23 Greta Guerrero (Alcampo Scorpio71) consiguió imponerse a las sénior en su primera participación como absoluta. La segunda plaza se la adjudicó su compañera Isabel Linares, que el domingo anterior había ganado la Carrera de la Mujer de Zaragoza. La joven Marta Ceperuelo fue tercera en su primer año como sénior. Y la cuarta posición se la llevó la veterana del GM Sabiñánigo Elisa Martín.

Completaron el “top ten” Naiara Zubillaga, Katia Lucas, Mara Sánchez, Najwa Serrock y Paula Clemente. Las atletas locales Laura Clavería y Carmen Cantero precedieron a Zara Bueno en la prueba de veteranas (3.500m). La mejor Sub 18 (3.500m) fue Paula Casbas seguida por Noa Monserrat y Marina Rodenas. La campeona Sub 20 (3.500m) fue Irene Gómez.

Respecto a la carrera masculina de 7.500 metros fue una carrera táctica en la que Víctor Carrasco estuvo liderando en gran parte de la prueba. En las dos últimas vueltas tomó el mando Ahmed Ait (Zenit Atleet La Mafia) seguido muy de cerca por Iván Manceñido (CA Albacete) y Abderrahim Chouiakh (Alcampo Scorpio71). Los jóvenes Sub23 Mabi Haddi (4º) y Rodrigo Azábal (6º) se impusieron en su categoría separados por Roberto Martín (5º). El podio Sub23 lo completó Adrián Carvajal.

Completaron las 10 primeras plazas Víctor Carrasco, Max Travers y Juan Aísa. En la categoría Sub18 se llevó el triunfo Hamza El Amraouy por delante de los locales Martín Puchol y Jacobo Anento. En Sub 20 se impuso Iván Benedicto antes de Pablo Martínez y José Luis Benito. Previamente, en la carrera de veteranos dominaron los “B” Alberto Sábado de Alcañiz, Nacho Dieste y Sergio Muro con Diego Hernández como primer “A”, Fernando Tomás primer “C” y José Español Primer “D”.

El balance de la organización es de haber vivido "una excelente mañana con buena temperatura y numerosa participación, y un diseño de trazado también excelente". Destacan que combinarlo con el Campeonato Provincial Escolar de Teruel, "incrementó todavía más la participación y la calidad de las pruebas". La prueba ha sido posible con la implicación del Club Tragamillas y el Ayuntamiento de Alcañiz, en coordinación con el Club Olimpo.