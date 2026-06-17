Barrys, Kalumnia y Los Bien Bien ponen la banda sonora a la apertura del verano en Castelnou

Poco a poco y con la complicidad del público, Castelnou va instaurando la sana costumbre de recibir al verano con música y, además, en directo. El Solsticio Festival alcanza su tercera edición y la celebrará este sábado día 20 de junio a partir de las 20.00 en las piscinas. El festival apoya a los artistas aragoneses y apuesta especialmente por la música creada en la provincia de Teruel.

Tras el éxito de la pasada edición, con las actuaciones de la alcorisana Isabel Marco y la líder de Tahúres Zurdos Aurora Beltrán, este año traen propuestas con gran proyección que harán disfrutar a los amantes del rock. Se trata, por orden de aparición en el escenario, de Barrys, de La Puebla de Híjar; Los Bien Bien, de Zaragoza; y de Kalumnia, de Valdealgorfa. El Ayuntamiento de Castelnou ha vuelto a confiar la producción a la empresa aragonesa de contratación Alternativa Management con Daniel Sancet al frente, agencia de representación de varios grupos bajoaragoneses.

Los Bien Bien, música desde el barrio de la Madalena de Zaragoza. / LC

Los grupos de la noche

Abrirán la noche Barrys con su atractiva propuesta musical que camina entre el rock, el soul y el pop con dos poderosas voces femeninas al frente. Procedentes de La Puebla de Híjar sus músicos tienen gran experiencia con otras formaciones a lo largo de los años y han conseguido llegar a este proyecto de gran calidad y complicidad en el que combinan canciones propias con conocidas versiones tanto en inglés como en castellano llevadas a su particular universo sonoro.

La noche continuará con Los Bien Bien, un auténtico grupo de punk rock con sonido garajero, canciones que entran a la primera escucha y una actitud ante la que es imposible mantener los pies quietos. El espíritu de los Ramones está presente en todo momento, pero también el de otras influencias más o menos cercanas como Lou Reed, Siniestro Total, Barricada o Parálisis Permanente, todo ello en un efectivo coctel molotov que les ha colocado en una excelente posición dentro de la escena rockera zaragozana. Se encuentran presentando su primer disco por todo el país y sus conciertos son garantía segura de que se moverán las zapatillas y las cabezas de todo el público asistente.

Kalumnia, rock desde Valdealgorfa. / LC

Y para acabar la noche, la gran promesa del punk rock turolense, "el grupo del que todo el mundo habla por su juventud y sus buenísimos conciertos". Kalumnia, son una de las formaciones más en forma de la provincia de Teruel. A pesar de su juventud han conquistado gran cantidad de seguidores gracias a sus conciertos y sus canciones. Frescura, calidad musical y actitud en un grupo proveniente de Valdealgorfa y que han conseguido que todo el mundo hable de ellos, de sus conciertos y de su excelente primer disco. Cerrarán la noche por todo lo alto "con el público cantando estribillos y viendo con sus propios ojos que el rock sigue muy vivo y tiene un buen futuro por delante".