El Ayuntamiento de Híjar ha renovado el entorno del pabellón deportivo con un nuevo espacio dedicado al ocio infantil. La iniciativa ha incluido trabajos de pavimentación de la zona, instalación de nuevos bancos, mesas para merendar, una fuente y diversos juegos infantiles. Además, el área de juegos cuenta con pavimientos de losetas de caucho diseñados para amortiguar los golpes y ofrecer una superficie más adecuada para el juego infantil.

La mejora del entorno del pabellón, explican desde el Ayuntamiento «da respuesta a una petición de familias que acuden habitualmente al pabellón con motivo de las actividades infantiles». A partir de ahora el recinto facilitará que los adultos esperen en un lugar agradable mientras los más pequeños realizan actividades deportivas y los hermanos menores puedan entretenerse y que las familias permanezcan allí después de las sesiones deportivas, algo que hasta ahora no era posible.

La nueva zona supone «un nuevo espacio de encuentro y convivencia familiar». Está pensado para que los hijaranos más pequeños puedan disfrutar y jugar al aire libre. También para que las familias cuenten con una zona cercana y cómoda junto al pabellón de deportes. Es mucho más accesible y cómodo para los vecinos y se suma a la oferta de ocio que ya dispone la localidad del Bajo Martín.