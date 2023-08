Belén García: «Ser piloto es un sueño. Estamos caminando hacia la igualdad»

¿Qué sensaciones te aporta este circuito de Motorland Aragón?

Me siento como en casa. He venido muchas veces a Motorland, sobre todo al karting. En el circuito grande no he estado tantas veces, pero sí que lo probé con mi padre en un GT. Es un placer estar aquí.

¿Qué esperas de estas 4h de Aragón?

Lo que he ido buscando durante toda la temporada. El ritmo esta ahí y creo que podemos hacer un buen resultado. Hasta hora no lo hemos podido demostrar por circunstancias de carreras, pero el tener un buen resultado ya por fin es el objetivo. El circuito es muy técnico y la carrera será muy exigente, pero vamos a luchar por ese buen resultado.

¿Qué es lo que marca la diferencia?

El sacacorchos es muy especial. Creo que es algo que no te encuentras en muchos circuitos. Como conjunto es muy técnico y le demanda mucho al piloto. Eso me gusta.

Tienes únicamente 24 años, pero no se puede pasar por alto tu trayectoria. Fuiste la primera mujer en ganar en la F4 europea.

Sí, fue en Navarra, aquí al lado. Fue mi primer año en circuitos grandes y a partir de ahí luego he hecho dos años de las Woman Series, un poco de la Formula Regional Europea y ahora ya en la categoría LMP3 dentro del mundo de la resistencia que es en el que quiero continuar. Anteriormente también hice karting.

Háblanos de esos LMP3 en los que vas a competir aquí en Alcañiz.

Es como el primer escalón de prototipos. Es el primer paso para entrar en la resistencia. Hay dos vertientes: ELMS y Le Mans Cup. Yo estoy haciendo esta segunda. Son carreras de 1h 50’ a repartir entre dos pilotos.

Mencionabas antes tu presencia durante dos temporadas en la Woman Series. ¿Qué te permitió pasar por esta competición?

Es un campeonato muy distinto a todo lo que he hecho en otras ocasiones. Me ha hecho crecer muchísimo y ha sido una experiencia inolvidable. Me ha abierto muchas puertas. Esto era un sueño y ahora es una realidad.

También estuviste con la selección española en los FIA Motorsport Games, los JJOO del motor.

Sí, sí. Estuve en la primera edición en Vallelunga (Italia) y fue una experiencia increíble. No lo olvidaré.

También durante muchos años has hecho salto de pértiga. ¿Cómo llegó el momento de ser piloto?

Para mí el motor es mi vida. No es algo que venga un día de golpe. No era posible porque quedaba muy lejano porque no teníamos los medios ni nada para correr. Ni se planteaba. Yo estaba corriendo karting como mi pasión y un día vimos una oportunidad con las Woman Series. Nos arriesgamos, tuve suerte, salió y gracias a ello estoy aquí.

Por suerte, cada vez encontramos más presencia de mujeres en este mundo.

Sí. Competiciones como las Woman Series de las que antes hablábamos están dando oportunidades a las mujeres y cada vez somos más en este ámbito. Estamos alcanzando mucha más igualdad. Creo que estamos yendo hacia la dirección correcta. La dinámica es normalizar que haya mujeres y que el motor es para todos.

Eso sí, tampoco es fácil profesionalizarlo. Tú por ejemplo lo compaginas con tus estudios.

Mi plan A siempre ha sido estudiar y trabajar en el mundo de las carreras, pero ser piloto es un sueño. Gracias a las Woman Series que pusieron ese presupuesto para poder competir he podido empezar y hacerme un hueco.

¿Dónde estarás dentro de 10 años?

Ja, ja. No lo sé.

¿Y dónde te gustaría estar?