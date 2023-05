Los benjamines del Alcañiz Club Patín se llevan el título liguero con autoridad

El equipo benjamín del Translop Alcañiz Club Patín culminó este fin de semana su excepcional temporada ya como campeón de liga ante su afición. Eso sí, los jóvenes alcañizanos no levantaron el pie del acelerador y despidieron el curso deportivo venciendo con solvencia al Cambrils, segundo clasificado de la categoría. Además, el conjunto juvenil logró terminar subcampeón de la final a cuatro de la Copa Federación catalana que disputó en Cassa de la Selva (Girona). «Ha estado el fin de semana entretenido. Con el juvenil jugamos la liga catalana como invitados», destaca Rafa Sorribas, vicepresidente del club.

Los benjamines, tras un año muy sólido pese a la juventud de los jugadores, pusieron el broche de oro a la temporada ganando en casa a su más cercano perseguidor en la tabla clasificatoria, el Cambrils. Así pues, el equipo no se relajó y se despidió con un nuevo triunfo. «Hay futuro. No hay dudas del nivel del equipo. Ganamos a los segundos este último partido, aunque ya no era necesario», añadió Sorribas.

A su vez, el juvenil volvió de tierras gerundenses con un sabor agridulce. El sábado logró superar al Ripoll y colarse en la final. Sin embargo, el domingo cayó ante el Juneda. Sorribas explica que «no pueden quejarse» ya que estar allí «era todo un logro». Destacar que este juego disputa la liga catalana y que en esta logró clasificarse para la Copa Federación que juegan del quinto al octavo clasificado.

Ahora, al Translop Alcañiz le queda un partido del Benjamín B para el próximo fin de semana. Servirá para correr el telón. Será en la Ciudad Deportiva ante el Valls a las 12.00 del domingo.