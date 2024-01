Berzosa: «La falta de mano de obra es el resultado de un sistema en el que uno vivía para trabajar. El sector ya no quiere eso»

La Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel cumplió 30 años de historia en 2023. ¿Cómo lo celebran?

Es una celebración que hemos aprovechado para acercar la escuela a la sociedad turolense, tanto con talleres, como con iniciativas como la apertura de nuestro restaurante tres días a la semana o un take away cada viernes. Vivimos en una provincia muy grande y muy diseminada, por lo que una de las principales apuestas del equipo directivo pasa por abrir esas ventanas de la escuela a todo Teruel. Por ello también hemos modernizado nuestra página web, y queremos apostar más por las enseñanzas a distancia. La formación en un sector tan pujante como el nuestro es crucial, y más teniendo en cuenta la falta de mano de obra actual.

¿De dónde cree que surge esa falta de mano de obra?

El mayor problema, a mi juicio y sin querer ser alarmista, es que los sistemas de gestión se han quedado anclados a una época donde de alguna manera vivías para el trabajo. Eso, lógicamente, en pleno siglo XXI, los trabajadores no lo quieren. Lo que desean es trabajar para poder vivir. La pandemia también nos trajo un baño de realidad en el que la persona que utilizaba la hostelería como refugio laboral o pasaje temporal se dio cuenta que en otros sectores puede ganar lo mismo o un poco más y, aún por encima, conciliar.

¿Es posible revertir esta situación a través de la formación?

¿Hay gente interesada en formarse en la hostelería, o directamente la mayoría opta por trabajar?

A lo largo de estos años la evolución de las enseñanzas de hostelería y turismo ha ido decreciendo, no solo aquí en Teruel, sino a nivel nacional. Nosotros también lo hemos notado con un descenso paulatino de matrículas. Hay muchas personas que prefieren ir a trabajar y no formarse, pero nosotros entendemos que un sector tan importante como este no puede existir sin que esté plenamente formado.