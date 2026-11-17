El Club Bike Trail Montalbán celebró este pasado fin de semana sus 25 años de historia con una edición especial de sus tradicionales jornadas 'Hojas Muertas', que tuvieron como gran protagonista al reconocido alpinista Juanito Oyarzábal. El montañero vasco, una de las grandes figuras del himalayismo español, protagonizó el viernes un encuentro que desbordó las previsiones de la organización y dejó pequeña la Casa de Cultura de Montalbán. Su visita, además, fue mucho más allá de la charla, ya que el sábado se sumó por sorpresa a la marcha senderista junto a su mujer y pudo conocer de primera mano el entorno natural de las Cuencas Mineras.

La celebración, desarrollada entre el 13 y el 15 de noviembre, reunió a participantes de diferentes edades y procedencias en un programa que apostó por sustituir la competición por actividades populares y abiertas a todos los niveles. "Queríamos hacer algo diferente por el 25 aniversario, con un formato mucho más asequible, más festivo que competitivo, y para nosotros ha sido todo un éxito", explica Manolo Polo, secretario del club y uno de los responsables de la organización.

Una Casa de Cultura abarrotada para escuchar a Oyarzábal

La presencia de Oyarzábal despertó una expectación que superó las previsiones iniciales del club. Alrededor de un centenar de personas, según las estimaciones de la organización, acudieron al encuentro del viernes, con asistentes llegados de Montalbán y otros puntos de la provincia, además de localidades como Zaragoza y Alcañiz. La afluencia fue tal que hubo público de pie y la sala alcanzó su capacidad máxima.

Juanito Oiarzabal durante el encuentro en la Casa de la Cultura / Santiago Gumiel

El alpinista, que acumula 47 expediciones al Himalaya y figura entre los pioneros mundiales en completar la ascensión de los catorce ochomiles, repasó su trayectoria desde sus primeras experiencias en la montaña hasta sus grandes expediciones internacionales. Durante la conversación abordó tanto sus logros deportivos como los episodios más difíciles de su carrera, entre ellos la pérdida de compañeros en la montaña.

Uno de los aspectos que más interés despertó fue su reflexión sobre las diferencias entre el alpinismo de décadas anteriores y el actual. La sesión concluyó con un coloquio abierto en el que los asistentes pudieron trasladarle sus preguntas, en un ambiente cercano y distendido.

"Contó toda su trayectoria, tanto deportiva como personal, también las cosas que no son tan bonitas. Puso mucho hincapié en las diferencias entre las escaladas de antes y las de ahora. Después respondió a todas las preguntas del público, con mucho sentido del humor", relata Polo, quien destaca especialmente la cercanía del invitado.

De las grandes montañas del Himalaya a los senderos de Montalbán

La sorpresa llegó al día siguiente. Aunque inicialmente su participación se limitaba al encuentro del viernes, Oyarzábal aceptó la invitación del club para sumarse a la ruta senderista del sábado junto a su mujer. Ambos compartieron el recorrido con los participantes, conversaron con los vecinos y se fotografiaron con numerosos aficionados.

La marcha, de aproximadamente 12,5 kilómetros y algo más de 200 metros de desnivel positivo, discurrió por el entorno de La Muela y reunió a cerca de un centenar de senderistas. El itinerario, de carácter familiar y baja dificultad, permitió disfrutar del paisaje de Montalbán sin grandes exigencias físicas.

La visita también sirvió para mostrar al alpinista las posibilidades deportivas y turísticas del territorio. Según explica el secretario del club, Oyarzábal quedó gratamente sorprendido por la variedad de rutas de senderismo y bicicleta de montaña, así como por la existencia de una vía ferrata impulsada originalmente desde el propio Bike Trail Montalbán con el apoyo municipal.

"Nos dijo que teníamos un tesoro. Se sorprendió mucho de las posibilidades que ofrece este entorno para practicar senderismo, BTT o escalada. Tenemos un filón por explotar y un terreno para actividades de todos los niveles", señala Polo, trasladando las impresiones que compartió el montañero durante su estancia.

La experiencia se prolongó hasta el domingo, cuando el secretario acompañó personalmente al alpinista y a su mujer a conocer otros rincones del municipio y el Museo Minero. "No conocía prácticamente nada de esta zona y se ha marchado encantado. Nos ha dicho que volverá con amigos. Que una persona como él conozca Montalbán y pueda hablar de nuestro territorio ya es un éxito", valora.

Senderismo, bicicleta y actividades infantiles para celebrar los 25 años

El programa del sábado incluyó también la tradicional quedada de bicicleta de montaña 'Hojas Muertas', que reunió a unos 28 ciclistas en un recorrido de aproximadamente 45 kilómetros por pistas del término municipal y parte de la vía verde de las Cuencas Mineras.

A esta actividad se sumó una ruta infantil de BTT por las calles de Montalbán, en la que participaron entre 20 y 25 niños, además de una zona de hinchables para los más pequeños. La jornada se completó con una comida de socios que reunió a 28 integrantes del club.

La organización valora positivamente la participación en todas las actividades del fin de semana / Cedida

La principal novedad de esta edición fue el cambio de filosofía. Frente al componente competitivo de otras convocatorias, la entidad apostó por organizar quedadas populares para facilitar la participación de personas de distintas edades y condiciones físicas.

"Hemos conseguido que pudiera disfrutar todo el mundo, desde niños de cinco años hasta personas de más de ochenta que participaron en la andada. Eso era precisamente lo que buscábamos", destaca el secretario, que hace un balance muy positivo tanto de la participación como de la organización y la acogida de las actividades.

Mil euros solidarios y un reconocimiento a su trayectoria

El aniversario también tuvo una importante vertiente solidaria. Como viene haciendo habitualmente, el Bike Trail Montalbán destinó la recaudación voluntaria de sus actividades a una entidad social. En esta ocasión, la beneficiaria fue la asociación turolense Martín Martín, a la que el club entregó un cheque de 1.000 euros durante el acto del viernes.

La cantidad se consiguió mediante las aportaciones voluntarias de los participantes, ya que todas las actividades eran gratuitas, y la venta de camisetas de anteriores ediciones al precio de cinco euros. La entidad mantiene así una iniciativa con la que anteriormente ha colaborado con diferentes organizaciones sociales, entre ellas Aspanoa.

El encuentro también dejó un momento especialmente emotivo para los integrantes del club. El grupo de dinamización rural de Montalbán les sorprendió con la entrega de una placa conmemorativa en reconocimiento a sus 25 años de trabajo por el deporte, la dinamización del municipio y su implicación social. "Fue una sorpresa que no esperábamos. Que se reconozca todo lo que hemos hecho durante estos años, no solamente en el deporte, sino también por Montalbán y la comarca, nos hizo muchísima ilusión", reconoce Polo.

El club agradece la colaboración del Ayuntamiento de Montalbán, la Comarca de las Cuencas Mineras e IZAS en una edición que refuerza su compromiso con el deporte popular y la dinamización del medio rural.