El candidato al Senado por Teruel Existe, Raúl Blasco, ha reivindicado este martes desde su explotación agrícola y ganadera en Muniesa la necesidad de apostar por un «campo vivo» como vía para fijar población y cuidar el territorio. Para ello, ha reclamado más apoyo a las explotaciones familiares, precios justos y medidas que faciliten la incorporación de jóvenes al sector primario.

«El campo turolense se enfrenta a unos años decisivos para su futuro y el de nuestros pueblos. Es la hora de defender una PAC justa, facilitar el relevo generacional y luchar por una política de precios que haga justicia con el trabajo del sector», ha señalado Blasco, quien ha defendido que los jóvenes puedan quedarse en sus pueblos y «vivir del campo dignamente».

Entre las propuestas de Teruel Existe figuran una ley de agricultura familiar y medidas específicas para impulsar la ganadería extensiva, por su contribución al mantenimiento de la población, la biodiversidad y la limpieza de los montes. Blasco ha defendido este modelo frente a las macrogranjas y los grandes fondos de inversión, que, a su juicio, no contribuyen a generar riqueza ni población en el territorio.

El candidato también ha denunciado el reparto desigual de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que, según ha afirmado, puede hacer que un agricultor turolense reciba hasta tres veces menos que otro de una provincia vecina por realizar la misma actividad. «La PAC debe pagar por lo que se produce hoy, y no por lo que se sembraba hace veinte años», ha reclamado. Blasco ha insistido en que los productores deben cobrar por sus materias primas un precio superior a los costes de producción para garantizar la rentabilidad de las explotaciones familiares.

Por último, ha pedido el apoyo del sector a Teruel Existe para defender sus reivindicaciones: «Las propuestas nacen de aquí, del sector, conociendo el campo y proponiendo medidas reales para el territorio».