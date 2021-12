Blanca Barberán: «Es injusto. A mí me encantaría jugar con mis compañeros en el Campeonato de España de hockey patines»

La Selección Aragonesa de hockey sobre patines -compuesta íntegramente por miembros del Translop Alcañiz Club Patín– participará este fin de semana el XXV Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-15. Lo hará en Langreo y Mieres (Asturias) a partir del domingo, pero sin Blanca Barberán. La joven, de 14 años e integrante del equipo infantil mixto de Alcañiz, no podrá jugar junto a sus compañeros. La razón se encuentra en las normas que establecen desde la organización del campeonato, que en la Sub 15 se divide obligatoriamente en competición masculina y femenina.

Aragón no cuenta con Selección femenina debido al escaso número de jugadoras federadas, por lo que Blanca no podrá participar, algo que sí harán sus compañeros en la masculina. Según la normativa, chicos y chicas pueden ser integrantes de equipos mixtos hasta los 17 años. Tras ascender a la categoría juvenil de segundo año ya no está permitido, y deben hacerlo en equipos distintos. Es por eso que el club, Blanca y su familia consideran una «injusticia» que no pueda saltar a la pista este fin de semana en Asturias. Y es que sí lo hace en la liga regular en la que actualmente está inscrito el equipo alcañizano, e incluso frente a parte de los jugadores que disputarán el nacional este fin de semana.

Desde el Translop Club Patín se pusieron en contacto con Federación para ver si sería posible tener en cuenta esta peculiaridad en Aragón, pues el resto de Comunidades Autónomas participantes sí cuentan con selección masculina y femenina. La negativa imposibilita que Blanca pueda participar este fin de semana en el Campeonato de España. A pesar de esto sí viajará como delegada hasta Langreo y Mieres para apoyar al equipo. «A mi me encantaría jugar con ellos. A mis compañeros también les parece que es una injusticia y me dan muchos ánimos», añade. «¿Cómo puede ser que todos los fines de semana pueda jugar en mixto y en una competición no la dejan por el hecho de ser fémina? Y en pleno siglo XXI… es por lo que estamos luchando», asegura Jorge Estopiñán, presidente del Club alcañizano.

Blanca Barberán, abajo a la derecha, junto al resto de sus compañeros del Translop Alcañiz Club Patín./

La situación ha provocado el descontento del Translop Alcañiz Club Patín, que apoya a la jugadora desde que se conoció la decisión. Blanca lleva desde los 4 años siendo miembro del club y formando parte de un equipo al que se siente muy unida. «Llevo toda la vida con equipos mixtos porque no he tenido la ocasión de jugar con ninguna chica. En otras Comunidades hay más jugadoras y clubs y pueden elegir. En el caso de Aragón, como solo está el Translop Alcañiz Club Patín, no puedo», cuenta. La jugadora mira a su futuro deportivo sabiendo que deberá abandonar Aragón si quiere seguir practicando este deporte. «El hockey es mi pasión y lo más probable es que a los 17 años me vaya a estudiar fuera y juegue en algún equipo femenino», relata.

El punto de mira está puesto también en las jugadoras que vendrán. El Translop Alcañiz Club Patín cuenta con varias chicas que tarde o temprano tendrán que verse en circunstancias similares a las de Blanca. «Tenemos el ejemplo de Lucía, que es portera en el equipo alevín. Para estos campeonatos es obligatorio llevar dos porteros, entonces cuando le toque a este equipo participar en la Sub 15, ¿qué hacemos? ¿No vamos», se pregunta Jorge.