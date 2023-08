Blasco, nuevo presidente de Motorland: «Ya hemos hablado con Dorna para intentar mejorar el contrato de MotoGP»

Tradicionalmente Motorland ha sido gestionado desde la consejería de Industria, ¿por qué ahora corresponde a Turismo?

¿Qué papel debe jugar el circuito como motor de desarrollo del Bajo Aragón Histórico?

Lleva dos semanas en la consejería, aún está aterrizando pero, ¿qué cambios percibe que se deberían introducir en Motorland?

Tenemos que intentar atraer más pruebas para que la ocupación del circuito sea mayor y, sobre todo, se incrementen las reservas hoteleras en cantidad y calidad. Nos interesa el turismo que deja dinero, no voy a trabajar por el turismo de botellón. Alcañiz debe convertirse en la ciudad del motor por excelencia y para ello también me gustaría que se recupere AutoClassic, una feria que hace 10 años competía con Madrid y Barcelona. El Ayuntamiento va a tener nuestra ayuda.

¿Van a buscar más competiciones?

Es una declaración de intenciones. No me he podido reunir todavía con el gerente de Motorland pero hemos hablado y me ha facilitado información y el contrato firmado por Arturo Aliaga con Dorna. Si es posible la próxima semana celebraremos una reunión de trabajo en el circuito y quiero escuchar también a las instituciones de Alcañiz. Me gustaría asistir mañana a la European Le Mans Series pero no sé si podré porque tengo un compromiso previo. Seguro que acudiré a las Superbikes en septiembre.