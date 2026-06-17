La bodega A Maru de Gasconne de Cretas obtiene tres oros en los Premios Vinos de Aragón: «Es poner en valor a todo el Matarraña»

La bodega A Maru de Gasonne de Cretas ha conseguido uno de los cuatro Grandes Oros y dos Oros más en los Premios Vinos de Aragón 2026, siendo la más premiada del certamen aragonés. El vinicultor Gonzalo Iranzo valora el certamen como una gran oportunidad, tanto para su bodega como para el territorio. “Esto ha sido un gran impulso para nuestra bodega, estamos consiguiendo un reconocimiento muy importante. Creo que también está poniendo en valor a todas las bodegas del Matarraña”, afirma Iranzo.

La bodega ha obtenido el Gran Oro gracias a su vino Gran A Maru 2023, un vino crianza con una fermentación de 24 meses en ánforas y barricas de roble francés. Para realizarlo se cuida hasta el último detalle, según el premiado, “de muchos kilos de uva se obtienen muy pocas botellas”. Esa selección le otorga unos toques sedosos que lo dotan de personalidad y complejidad, algo muy valorado por el jurado. De este, Iranzo destaca su formato: “lo que más valoro es que los 30 profesionales hayan probado nuestro vino a ciegas, sin saber de quien era, por lo tanto se da aún más valor al producto”.

En cuanto a los dos oros fueron obtenidos por el tinto A Maru 2023, el cual es similar al Gran A Maru aunque no tiene la exigencia del anterior ni tampoco su tiempo de crianza. Y por el blanco Muthum, una garnacha blanca muy parecida al Chardonnay pero con tonos florales dados por los campos de lavanda ubicados a lado de los viñedos.

Las tierras del Matarraña también juegan un papel clave dentro de sus vinos, los limos y las arcillas del suelo aportan un gran valor al producto. Además, el premiado cree que “las fuerzas energéticas del suelo confieren al producto unas características muy singulares y de mucha fuerza”.

Iranzo ya piensa en los futuros proyectos de su bodega entre los que se encuentra la recuperación de la variedad Morenillo en el Matarraña, la cual no se prevee para dentro de unos meses sino que a largo plazo. “Esperamos que para dentro de un par de años estemos haciendo vino con esta variedad, un vino de poco grados pero lleno de complejidad”, afirma el vinicultor.