Técnicas y metodologías de investigación histórica a través de contenidos especializados, indumentaria, trabajo textil, producción cerámica, esgrima histórica, equitación, combate medieval y metalurgia. Son algunas de las propuestas que presenta la VIII edición del Encuentro Científico Ciudad del Compromiso.

La cita se inauguró este jueves y se alargará durante todo el fin de semana con la participación de 60 inscritos.

El encuentro abordará también la arqueología experimental como herramienta para contrastar hipótesis históricas, estudiar los procesos técnicos del pasado y comprender mejor los objetos, las prácticas y las formas de vida de las sociedades históricas. «Comenzó siendo un congreso que se hacía a nivel nacional sobre recreación histórica y con el tiempo se acordó en que se siguiera haciendo de manera sectorial», explica Dario Español, coordinador del curso y CEO de HP Lab.

Entre las actividades previstas, sesiones dedicadas a la caballería en la Antigüedad romana, el combate y la equitación en la Edad Media, la producción cerámica tradicional y la metalurgia del hierro. El programa incluye una aproximación a la cultura material de la Guerra Civil española desde la perspectiva de la recreación histórica. Las sesiones estarán a cargo de investigadores universitarios, arqueólogos y profesionales especializados en diferentes disciplinas históricas y experimentales.

El curso está organizado por el Ayuntamiento de Caspe, con apoyo del Grupo de Investigación ARGOS del Gobierno de Aragón, el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) y la Universidad de Zaragoza.