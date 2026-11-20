El Partido Popular ha celebrado en Teruel la puesta en marcha de viviendas para trabajadores del sector turístico. El coordinador de Presidencia del PP Aragón, Octavio López, ha visitado este viernes el Matarraña para comprobar las soluciones que se están aplicando en los municipios, "Concretamente, en esta comarca del Matarraña se están impulsando 60 viviendas en siete municipios, algunas de ellas, como las seis de Beceite, ya están en obras y serán una realidad a lo largo a finales de 2027”, ha destacado López, quien se ha desplazado a esta localidad antes de recalar en Valderrobres, donde ya se han adjudicado las obras de otras 18 viviendas.

Además, en esta comarca turolense se van a impulsar 6 viviendas para trabajadores en Calaceite, 14 en Cretas, 8 en La Fresneda, 4 en Fuentespalda y 4 en Torre del Compte. “Esta es la apuesta de vivienda del Partido Popular: incrementar la oferta de vivienda pública disponible en lugar de adoptar medidas que perturban y constriñen el mercado del alquiler, como hace el Partido Socialista con la declaración de zonas tensionadas, una medida nefasta que se ha mostrado ineficaz, que no frena los precios, que expulsa viviendas del mercado del alquiler y que traslada a los propietarios privados una responsabilidad que corresponde a las administraciones públicas”, ha manifestado Octavio López.

Estas 60 viviendas del Matarraña corresponden al Programa Más Vivienda, Mejor Turismo, uno de los programas del Plan Aragón Más Vivienda, que ha impulsado ya más de 3.600 viviendas en todo Aragón y que es la hoja de ruta del Gobierno de Jorge Azcón para hacer frente a una crisis residencial “a la que nos ha abocado la izquierda, tanto en España como en Aragón, incapaz de ver venir el problema y de plantear soluciones a las verdaderas necesidades de la ciudadanía”.

Con el Programa Más Vivienda Mejor Turismo el Ejecutivo de Azcón está impulsando un total de 472 viviendas en 46 municipios, 127 de ellas en 16 localidades de la provincia de Teruel. Una provincia en la que sumando el resto de programas e instrumentos urbanísticos y residenciales se están impulsando un total de 444 viviendas públicas. “La vivienda ocupaba el puesto 14 entre las preocupaciones de los españoles antes de llegar Sánchez a la Moncloa y ahora es el problema número 1”, ha recordado Octavio López.

“Esa es la gestión de los socialistas al frente del Gobierno y esa es la herencia que va a recibir Alberto Núñez Feijóo a partir del día 29, pero, afortunadamente todo cambiará con ese millón de viviendas que se van a edificar en toda España, con medidas fiscales audaces y con bajadas de impuestos para favorecer el acceso a la vivienda”, ha concluido López.

Carlos Boné, candidato al Senado por Teruel, ha destacado que el Gobierno de Aragón ha impulsado más de 3.600 viviendas en apenas tres años, frente a las 86 que, según ha señalado, se promovieron en los ocho años de gobierno autonómico socialista. El candidato ha defendido que el proyecto de Alberto Núñez Feijóo permitiría “abrir un periodo de convivencia, de estabilidad y de respeto a nuestra democracia”.

Alberto Herrero, candidato al Congreso por Teruel, ha cifrado en 165 millones de euros la inversión del Gobierno de Aragón en 541 kilómetros de carreteras autonómicas y ha señalado que, con una inversión estatal equivalente, podrían haberse ejecutado entre dos y tres tramos de la A-68, una autovía que considera fundamental para el Bajo Aragón y el Matarraña. “Son muchos jóvenes los de la provincia los que quieren seguir viviendo en nuestro territorio”, ha afirmado al recordar el compromiso del Partido Popular de impulsar un millón de viviendas.