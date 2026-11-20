En el 70 aniversario de la fundación de Valmuel y Puigmoreno, María Lahoz presenta el documental en el que ha recogido la memoria de las mujeres que contribuyeron a levantar estos pueblos de colonización. El resultado se titula ‘Mujeres y colonas’ y se estrenará este sábado 21 a las 19.00 en el salón social, en el Hogar de Valmuel.

Ha sido capaz de recoger en 14 minutos y 58 segundos voces de diferentes mujeres de Valmuel, Puigmoreno y también de Ontinar de Salz, otro pueblo de colonización. «No he reescrito su historia, es la que es pero había que contarla porque muchas veces queda en un segundo plano y tienen su lugar junto al trabajo de los hombres», dice la directora.

Es uno de los rostros de Aragón TV y se metió en este proyecto por una cuestión profesional como periodista que es, pero también por una cuestión personal como nacida y criada en Valmuel. «Siento que saldo una deuda emocional que yo tenía con mis abuelas. Con ellas llego tarde porque ya no están, pero salen otras muchas mujeres que contribuyeron como ellas a esta historia», se sincera.

Destaca de ellas su labor incansable en el trabajo en el campo, en la crianza de los hijos y cuidado de la familia y, además, su interés por generar redes en pueblos que estaban empezando a levantarse de inicio. «Después de todo lo que hacían, se preocuparon de crear asociaciones como las de amas de casa, porque cada familia venía de un sitio y no se conocían», explica.

Estos pueblos fueron creados en 1956 por el Instituto Nacional de Colonización para convertir tierras de secano en regadío. Tanto Valmuel como Puigmoreno y Ontinar en Zaragoza, recibieron a familias que tuvieron que abrirse camino lejos de sus lugares de origen, en viviendas y calles todavía por terminar y con servicios básicos por resolver.

El documental reúne testimonios de estas tres poblaciones como el de Pascuala Valero, que recuerda su llegada a Puigmoreno con dos hijos pequeños, sin agua corriente ni electricidad. Otras voces cuentan las jornadas que enlazaban el trabajo agrícola con la casa, los animales y los cuidados.

«Las protagonistas hablan de aquel esfuerzo sin darse demasiada importancia», valora la directora. «Sus hijas recuerdan lo que hicieron sus madres y cómo ellas mismas aprendieron a asumir esas responsabilidades», incide. El relato también aborda la administración del dinero familiar, la ayuda entre vecinas y la huella de Delfina Castro, maestra de Valmuel, en la educación y la vida del pueblo.

Cánticos, fotos e historia

Las canciones populares tienen un peso muy especial en el documental. Ha recuperado varias que se conservaban grabadas en voces de algunas vecinas, y tras un proceso de limpieza y montaje, forman parte importante del documental. A estos y cánticos, dichos y canciones de las mujeres del Aula de Adultos de Valmuel, se suma el fondo fotográfico del Museo del Colono de Valmuel e imágenes aéreas cedidas por David Mairal.

Un momento de la grabación en Valmuel con María Lahoz para 'Mujeres y colonas'. / LC

Además del visionado del audiovisual, habrá un coloquio. Lahoz contará con el historiador Gustavo Alares, que en el documental aporta el contexto de la colonización agraria durante el franquismo. «Todo el trabajo está apoyado con los datos históricos de la época», añade Lahoz, que no esconde su emoción porque el documental vea ya la luz y, sobre todo, para todos sus vecinos.