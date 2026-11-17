El dirigente del Partido Popular, Borja Sémper, defiende la necesidad de recuperar el diálogo político, reivindica la gestión de su formación y aborda los principales retos del Bajo Aragón, desde el desdoblamiento de la N-232 hasta el futuro del Nudo Mudéjar. En una entrevista concedida a La COMARCA, evita comprometer una fecha para la ejecución de la autovía , pero asegura que un Gobierno de Feijóo establecería una planificación al inicio de la legislatura.

No es la primera vez que visita Alcañiz. En 2022 presentó junto al socialista Eduardo Madina el libro 'Todos los futuros perdidos', en el que reflexionaban, entre otras cuestiones, sobre el diálogo entre personas con ideas políticas diferentes. Cuatro años después, y esta vez en un contexto electoral, ¿cómo se encuentra esa capacidad de diálogo entre los partidos?

Cualquiera que se asome a la actualidad política puede comprobar que todo se ha deteriorado mucho en estos años. En 2022 presenté con Eduardo un libro en el que hablábamos de nuestras trayectorias paralelas. Éramos dos personas, una del Partido Socialista y otra del Partido Popular, una de Vizcaya y otra de Guipúzcoa, a las que nos unía algo muy importante: el ansia de libertad y de trascender las diferencias para poder ser libres, incluso sin ser nacionalistas. Mirando atrás, me doy cuenta de que España y la conversación pública se han deteriorado mucho en estos últimos cuatro años. No vengo a decir que mi partido o yo no tengamos ninguna responsabilidad. Seguro que todos tenemos una cuota de responsabilidad en lo que ha pasado. Lo que también creo es que esa responsabilidad es asimétrica. Quien gobierna tiene una responsabilidad suplementaria respecto a quien está en la oposición, porque desde el poder se puede influir mucho más en la sociedad. Quien levanta muros tiene más responsabilidad en esa división que quienes siempre hemos defendido una convivencia en la discrepancia. No tenemos que pensar igual para convivir. Es más, en democracia conviene pensar diferente, porque, si no, estaríamos hablando de una dictadura. Pero esa discrepancia tiene que dar paso a puntos de encuentro y no llevarnos al enfrentamiento. A pesar de este deterioro, creo que tenemos por delante unos años luminosos y de esperanza. España puede salir de este pozo de división. Eso es lo que ofrecemos a los españoles: buena gestión política y entendimiento.

En las sesiones del Congreso se suceden las descalificaciones por parte de ambos bandos. ¿Cree que se ha normalizado este nivel de tensión?

La propia formulación de su pregunta refleja lo que está pasando en España: habla de bandos. Yo no me siento miembro de ningún bando y le aseguro que los diputados del Partido Popular tampoco. Desde luego, Alberto Núñez Feijóo no nos convoca a militar en ninguno. Somos un partido con ideas para cambiar España. Estamos convencidos de que son las mejores, pero también dispuestos a escuchar a quienes piensan diferente, porque pueden tener razón. Esa es la esencia de la buena política: defender tus ideas con convicción, pero sin ser tan soberbio como para pensar que quienes opinan de otra manera siempre están equivocados. Reconozco que tendremos alguna cuota de responsabilidad en lo ocurrido, pero cuando el Gobierno no presenta presupuestos, no convoca un debate sobre el estado de la nación y las sesiones de control al Ejecutivo se convierten en sesiones de control a la oposición, tenemos un problema. Yo procedo de una cultura política en la que ser ministro era algo muy serio. Me daba igual de qué partido fuera. Un ministro era alguien que hablaba con propiedad y, a ser posible, con respeto. En estos últimos años hemos normalizado que haya ministros que insultan a periodistas, empresarios o al líder de la oposición; ministros que incendian la conversación pública en las redes sociales y que, en lugar de dedicarse a sus responsabilidades, actúan como activistas políticos.

Visita el Bajo Aragón en plena campaña del 29-N. Los sondeos apuntan a que el tercer escaño por Teruel se disputa entre el PP y Vox. ¿Les preocupa el auge de la extrema derecha?

El Partido Popular es una anomalía en Europa. Los partidos de centroderecha similares al nuestro, que ofrecen proyectos de gestión, razonables y equilibrados, han sido superados en otros países por movimientos de extrema derecha. El Partido Popular ganó las elecciones generales de 2023 y, desde entonces, ha ganado todas las elecciones autonómicas a las que se ha presentado, salvo en Euskadi y Cataluña, donde también mejoramos nuestros resultados. Esto no le sucede a casi ningún partido europeo comparable al nuestro. Todas las encuestas, salvo el CIS, coinciden en que el Partido Popular volverá a ser el partido ganador. Por tanto, no tenemos miedo. Al contrario, estamos muy ilusionados y comprometidos con conseguir un resultado todavía mejor. No tenemos miedo a otras formaciones políticas. A todos los partidos que concurren a estas elecciones les gustaría tener las mismas expectativas de voto que nosotros. Partimos como partido ganador, pero sabemos que todavía no hemos ganado nada. No aspiramos solo a ganar, sino a cambiar el país y mejorar la política. Para eso necesitamos aglutinar más voto.

Una mayoría lo más amplia posible facilitaría no solo la gobernabilidad, sino también la estabilidad. En Aragón ya hubo una ruptura del Gobierno de coalición que acabó en un adelanto electoral.

La ruptura no se produjo por un cálculo electoral del Partido Popular. La primera legislatura tenía unas características y unas condiciones que nuestro socio decidió romper. Esta segunda legislatura está sustentada en un acuerdo marco de compromisos que también ofrece estabilidad. Queremos que la política no genere problemas a los ciudadanos. Que, cuando los políticos intervengamos en la conversación pública, la gente se sienta identificada con lo que estamos hablando y no vea que solo nos ocupamos de cuestiones que interesan a los propios políticos. Tenemos que dejar de hablar de los problemas de Puigdemont, de Gabriel Rufián o de las alianzas entre unos y otros para hablar de los problemas reales de los ciudadanos. Creo que Aragón es hoy un ejemplo de ello. Hay un Gobierno de coalición en el que las cosas están claras y que está para gobernar, no para trasladar problemas a los ciudadanos. Jorge Azcón es un ejemplo para todo el Partido Popular de España en ese sentido.

En Alcorisa anunció medidas concretas para llevar la cultura y el deporte en menos de 250 habitantes. ¿Por qué son necesarias estas ayudas?

Yo no vengo desde Madrid, y a su vez desde San Sebastián, a Teruel para decirles a sus ciudadanos lo que necesitan. Sería una grosería por mi parte, porque ustedes lo saben mejor que yo. Conocen las necesidades del territorio, lo que supone vivir en la España vaciada y las dificultades de una zona que necesita mejores infraestructuras. Saben mejor que yo qué políticas hacen falta para que la gente pueda quedarse a vivir en su tierra. Por eso son importantes las medidas relacionadas con la cultura y el deporte, pero también aquellas que favorecen que los habitantes puedan seguir viviendo aquí. Por ejemplo, proponemos que quien compre una vivienda para residir en un municipio de menos de 250 habitantes no pague impuestos por esa adquisición. También queremos mejorar las condiciones fiscales de autónomos y pequeñas y medianas empresas. Y, por supuesto, es necesario que se pueda ir de Alcañiz a Zaragoza por una carretera digna y a la altura de las necesidades del territorio. A ustedes les suena mucho mejor que a mí todo lo relacionado con la A-68. Cuando hablamos de mala política, no podemos olvidar que tiene consecuencias sobre las personas. Si un Ministerio de Transportes no funciona y su ministro se dedica más a las redes sociales que a la gestión cotidiana, pasan los años y proyectos como la A-68 siguen pendientes.

Hablemos de la A-68. Hay tres tramos pendientes que ya cuentan con proyecto. ¿Se compromete un Gobierno de Feijóo a que la autovía sea una realidad?

¿Cuántas veces han escuchado ustedes compromisos de políticos asegurando que la A-68 se va a hacer ya?

Decenas, como mínimo.

Pues yo no voy a hacer lo mismo. Me comprometo a volver a Alcañiz dentro de cuatro años y evaluar lo que hemos hecho. No quiero vender una moto averiada ni repetir lo que ya han oído mil veces. Me comprometo a que habrá un ministro de Transportes competente que abordará las infraestructuras que necesitan los territorios y las personas. La planificación no estará determinada por los intereses aritméticos de un Gobierno, sino por las necesidades reales de los ciudadanos.

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, es uno de los impulsores de la plataforma de alcaldes que reclama el desdoblamiento de la N-232. Piden un calendario real y un interlocutor. ¿Puede ofrecérselos el Partido Popular?

Sí. Una política responsable debe planificar las infraestructuras mediante compromisos que puedan evaluarse. Y esa evaluación exige una planificación concreta. ¿Cuándo se va a convocar el concurso para redactar los proyectos? ¿Cuándo se licitará la ejecución material de las obras? ¿Cuánto tiempo tardarán en ejecutarse y cuándo podrán los ciudadanos utilizar esa infraestructura? Esa planificación se hará al principio de la legislatura. Pero insisto: no voy a limitarme a prometer que haremos la carretera. Nuestro compromiso es dar la cara y volver aquí dentro de cuatro años para que ustedes puedan evaluar lo que hemos hecho y comprobar si la carretera se ha ejecutado o, al menos, se ha puesto en marcha.

Los agricultores y ganaderos del territorio siguen denunciando la excesiva burocracia a la que se enfrentan. ¿Se puede aliviar esa carga administrativa?

Vamos a flexibilizar la burocracia y conseguir que el ganadero pueda dedicarse a la ganadería y el agricultor a la agricultura, en lugar de tener que litigar y pelearse con la Administración. Es fundamental que la política no ponga palos en las ruedas a quienes intentan sacar adelante un negocio complicado. También tenemos que defender sus intereses en Europa, que es donde se juega una parte importante del partido, y mantener una buena relación con nuestros socios de la Unión Europea.

El Nudo Mudéjar es otra promesa incumplida.