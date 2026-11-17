El El presidente del Gobierno de Aragón ha defendido este martes el Fondo de Inversiones de Teruel como una herramienta vital para el desarrollo de la provincia que tiene que actualizarse conforme al IPC cada año. Así lo ha defendido durante una visita de campaña a Albalate del Arzobispo. Allí, respaldado por un nutrido grupo de alcaldes y concejales, ha recordado que «cada año los distintos proyectos que se impulsan en la provincia de Teruel suben de precio, porque hay que pagar más en salarios, porque hay que pagar más en los materiales».

También ha presumido de que el fondo, que durante años permaneció «anclado» en los 60 millones de euros anuales, creció hasta los 86 millones tras una reunión con Pedro Sánchez. «Eso no puede volver a ocurrir. El FITE es un instrumento necesario. Es un instrumento de justicia para la provincia de Teruel», ha recordado. Además, ha criticado que se acerque el final del año sin haber aprobado todavía el FITE, mientras se adoptan otras decisiones que ha calificado de electoralistas. «No se acuerdan de Teruel ni siquiera para hacer electoralismo», ha sentenciado.

La intención de Azcón es trasladar al próximo Gobierno de España el compromiso de actualizar anualmente este fondo conforme al IPC. «Si el FITE no se incrementa conforme al IPC, los proyectos que se hacen en la provincia de Teruel son menos. Por eso vamos a pedirle a Alberto Núñez Feijóo que el FITE se incremente conforme al IPC para que no vuelva a sufrir la injusticia que ha sufrido durante todos estos años», ha dicho.

Fiscalidad diferenciada para paliar la despoblación

El presidente ha defendido que para revertir la despoblación hacen falta políticas concretas y financiación suficiente. En este sentido, ha criticado el modelo de financiación que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez, basado en el principio de ordinalidad. «Para Sánchez, para todo el Partido Socialista son más importantes los votos de los independentistas que la calidad de vida de quien vive en nuestros pueblos», ha dicho, y ha exigido que se tengan en cuenta la despoblación y la orografía.

El popular también ha criticado que el Partido Socialista mantenga las ayudas al funcionamiento en el 1 %, cuando podrían alcanzar el 20 %, y ha asegurado que el PP recoge en su programa electoral el compromiso de ampliar estos incentivos para favorecer la creación de empresas, el empleo, el relevo de actividades económicas y la llegada de nuevos habitantes a los municipios despoblados.

Entre las medidas para luchar contra la despoblación, ha anunciado también que, en caso de que Feijóo sea presidente, los jóvenes que compren una vivienda en un municipio despoblado no tendrán que pagar impuestos. Además, ha defendido la implantación del mecanismo rural de garantía para que todas las leyes y normas que se aprueben tengan en cuenta su impacto económico en los pequeños municipios.

En materia de infraestructuras, Azcón ha reclamado que se agilice la conversión de la N-232 en la autovía A-68 y ha defendido que las autovías A-25 y A-40 cuenten con cuatro carriles, como las del resto de España. «No queremos chapuzas ni queremos las migajas. Queremos lo que disfruta el resto de los españoles», ha recordado.

Encuentro con votantes

La visita a la capital cultural del Bajo Martín también ha permitido al presidente encontrarse con votantes que le han animado en el camino a las urnas. Azcón se ha fotografiado con todo el que se lo ha pedido y ha repartido abrazos y besos entre los asistentes. Después, ha hecho un recorrido por varias tiendas en las que ha aprovechado para comprar varias barras de pan, magdalenas y un puñado de tomates secos de la huerta local. La mañana ha concluido con una visita a la Salazonera Aragonesa de Albalate del Arzobispo.

Visita de Azcón a Albalate del Arzobispo este martes por la campaña electoral del 29./ M.M.R.