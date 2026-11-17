El PSOE se ha comprometido a seguir fomentando la ampliación de plazas públicas de Formación Profesional (FP) media y superior y, además, adaptarla a los sectores estratégicos del futuro, impulsando titulaciones en inteligencia artificial, ciberseguridad, transición energética, biotecnología o microelectrónica.

De esta forma, los socialistas siguen "el camino iniciado por los gobiernos progresistas de Pedro Sánchez" que, aseguran, han transformado un sistema de formación profesional “insuficientemente financiada, con falta de plazas, escasa conexión con las empresas y una consideración social inferior a la que merecía en una de las principales herramientas para ampliar derechos, reducir desigualdades y preparar España para los desafíos del siglo XXI”.

Así, se ha multiplicado la inversión por más de siete, desde los 187,5 millones que invertía en 2018 el Gobierno de Mariano Rajoy a los 1.449, 4 millones de 2026. Esto ha permitido crear más de 400.000 nuevas plazas públicas en toda España, de las que 1.800 se han creado en la provincia de Teruel, con una inversión de 7,7 millones de euros.

La candidata al Senado M.ª José Villalba ha explicado, a las puertas del I.E.S. Bajo Aragón de Alcañiz, que esta inversión ha permitido alcanzar un récord historico de estudiantes de FP en España y en la provincia. “Nunca antes tantos jóvenes y trabajadores habían tenido acceso a tanta formación ligadadirectamente al empleo y a la cualificación personal”, ha dicho.

Para consolidarse como una de las políticas más eficaces para mejorar la empleabilidad, ha sido importantísima la implantación generalizada de la FP dual, reforzando la conexión entre los centros formativos y las empresas, o creando un sistema flexible que acompaña a las personas durante toda la vida laboral. “Las tasas de inserción laboral se aproximan al 90%, alcanzando prácticamente el pleno empleo en algunas especialidades industriales”, ha destacado Villalba.

"La educación es una prioridad"

La candidata ha explicado que habían elegido el I.E.S. Bajo Aragón de Alcañiz para la convocatoria de prensa porque forma parte de la Red Estatal de Centros de Excelencia impulsada por el Gobierno de España, que solo conforman 75 centros del país por la aplicación de la innovación, la investigación aplicada, el emprendimiento o la internacionalización. Así, destaca el desarrollo de la industria de la automoción, con especial atención a la movilidad eléctrica e híbrida.

“La educación ha sido una de las principales prioridades de los gobiernos de Pedro Sánchez, Se ha impulsado una agenda de transformación educativa basada en más inversión, más equidad, más calidad y más oportunidades”, ha explicado Villalba anunciando que el programa electoral del PSOE contempla reforzar esa red de centros de excelencia y de referencia nacional, como lo es el Centro Público de Formación Profesional de San Blas, como centros claves en formación, acreditación de competencias, recualificación profesional y aprendizaje permanente.

A la transformación de la FP, cuyo principal hito ha sido la aprobación de la Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, le ha acompañado “la mayor expansión del sistema de becas de nuestra historia, aumentando su inversión un 83% desde 2018”, ha destacado Villalba señalando que el número de beneficiarios de becas generales no universitarias en la provincia de Teruel en el curso 2024/25 ha sido casi de 900 estudiantes, con una inversión de 2 millones de euros.

“Hemos eliminado barreras económicas, académicas y territoriales para estudiar, ampliando la cobertura a estudiantes con discapacidad y necesidades específicas, mejorando las becas de residencia y movilidad, flexibilizando los requisitos de acceso y extendiendo derechos a colectivos tradicionalmente infrarrepresentados”, ha explicado.

Así, la candidata socialista, que ha estado acompañada por los también candidatos al Congreso y Senado José Ángel Galve y Silvia Gimeno, ha trasladado el compromiso de seguir trabajando “en una agenda de transformación educativa basada en más inversión, más equidad, más calidad y más oportunidades”.

“Frente al discurso del Partido Popular de Feijóo, que coloca el foco en el mérito y el esfuerzo individual obviando la importancia de la desigualdad social y económica a la hora de medir el éxito educativo, o la de Azcón, que lo fía todo a las empresas privadas, vemos en la educación pública la mejor herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades”, ha concluido Villalba.