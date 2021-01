La borrasca Filomena afectará al Bajo Aragón Histórico durante al menos 4 días

Se confirman los pronósticos. Las previsiones meteorológicas apuntan a que, en un alto porcentaje de probabilidad, la nieve llegue durante la jornada del jueves a todo el Bajo Aragón Histórico. La borrasca Filomena comenzará a entrar durante la tarde y afectará a toda España durante, al menos, 4 días. Los pronósticos apuntan ahora que, sin embargo, el temporal se dividirá en dos oleadas. Ayuntamientos como el de Andorra ya han preparado los efectivos y el protocolo a seguir.

La primera de ellas tendrá lugar entre la jornada del jueves y el viernes y provocará nevadas generalizadas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja por nevadas que podrán acumular más de 10 centímetros a partir de 600 metros de altitud, aunque la cota de nieve se podría situar en torno a los 200 metros de altitud.

El viernes las precipitaciones quedarían restringidas a zonas de montaña. Sin embargo los pronósticos apuntan a una segunda oleada de cara al sábado, más intensa y que podría dejar espesores de nieve importantes en todo el territorio. Los responsables de este cambio de tiempo serán por un lado una masa de aire frío procedente de latitudes polares y otra masa de aire templado, procedente del mar Mediterráneo que se unirán en la península ibérica favorecidas por la llegada de la borrasca Filomena que quedaría ubicada en el centro del país.

En el resto de Aragón la nevada podría ser, de igual modo, histórica por la extensión que puede llegar a abarcar en todo el valle del Ebro, en donde no es habitual que nieve con persistencia y con espesores relativamente importantes. La ciudad de Zaragoza podría registrar la nevada más importante desde febrero de 2005. La nieve puede cuajar con gran facilidad en todo el trazado de la N-232, una vía en la que no es habitual recibir este tipo de nevadas en su trazado entre Alcañiz y Zaragoza y en la que no se disponen de muchas máquinas quitanieves a pesar de la gran longitud de la vía, por lo que se recomienda, y así lo ruegan las distintas instituciones, eliminar todo desplazamiento salvo cuestión de fuerza mayor. En el resto del país la nevada apunta a pasar a la historia en buena parte del Sureste, Comunidad Valenciana y especialmente en Castilla-La Mancha. También es previsible que la ciudad de Madrid registre una más que importante nevada sobre todo de cara a la segunda oleada.

Temor a nuevos apagones y averías en pleno temporal

Pese a que no se esperan cantidades de precipitación y espesores de nieve tan altos y excepcionales como los que se alcanzaron en enero de 2020 con la borrasca Gloria, lo cierto es que las previsiones apuntan a una nevada histórica por la extensión y persistencia en el tiempo que tendrán las precipitaciones. Por todo ello se extiende la preocupación entre los alcaldes y vecinos de la zona, especialmente en el Bajo Aragón y en el Matarraña, donde durante la última nevada las instalaciones eléctricas y de telefonía sucumbieron a la potencia de la nevada y dejaron pueblos totalmente incomunicados. Cabe recordar que algunas localidades como Peñarroya de Tastavins, Arens de Lledó y La Portellada llegaron a estar hasta 5 días sin suministro eléctrico. Todo ello, cabe recordar, después de que otros temporales de nieve como los de 2015 y 2013 causas en el hartazgo en el territorio por los continuos apagones.

Línea de Media Tensión en la comarca de Bajo Aragón./ Endesa

Muchos alcaldes recordaron que, en todo este tiempo, no se ha atendido a una reivindicación planteada por todos los alcaldes del Matarraña a través de la cual demandaron un punto telefónico para poderse comunicar con los centros de emergencias en caso de una caída de la red móvil. «Pedimos un único punto de conexión por satélite para nuestros municipios. Se nos dijo que se llevaría a cabo pero va a volver a nevar y no contamos con esa infraestructura», explicó Carmen Agud, vicepresidenta de la comarca del Matarraña y alcaldesa de Fuentespalda.