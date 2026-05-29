Botellón, mendicidad o ruido: Alcañiz multará con hasta 3.000 euros conductas que atenten contra la convivencia ciudadana

Alcañiz contará con una nueva Ordenanza de Convivencia Cívica con la que el Ayuntamiento busca reforzar las normas de comportamiento ciudadano, proteger el espacio público y actuar frente a conductas que afecten a la convivencia o deterioren la imagen de la ciudad. El documento regula aspectos relacionados con el ruido, la suciedad, el consumo de alcohol en la calle, la mendicidad, el vandalismo o el uso de instalaciones públicas. Desde el Ayuntamiento apuntan que se trata de un documento necesario en una ciudad del tamaño de Alcañiz y que sirve para delimitar infracciones que quedaban en el aire o a juicio de los efectivos policiales.

La nueva normativa establece un régimen sancionador con multas que oscilarán entre 150 y 3.000 euros según la gravedad de la infracción. Las leves podrán sancionarse con entre 150 y 750 euros; las graves, entre 751 y 1.500; y las muy graves alcanzarán hasta 3.000 euros. También se contempla una reducción del 50% por pronto pago o trabajos a la comunidad si no se cuentan con los medios económicos para afrontar el coste de la sanción. La ordenanza advierte que, aunque existen algunas infracciones con su propia tipificación, los criterios pueden variar según contexto, número de personas, edad y grado de madurez del infractor.

Desde el consistorio añaden que esta nueva normativa sirve también como guía didáctica para mostrar a vecinos, especialmente menores, cuáles son los comportamientos intolerables para la convivencia. La intención es no dejar ningún fleco suelto respecto a actividades que puedan molestar a los vecinos.

Entre las conductas expresamente prohibidas sorprenden: bañarse en ríos urbanos, rebuscar en papeleras o contenedores, disparar artículos pirotécnicos sin autorización, mantener el motor encendido generando molestias, juegos de pelota que generen riesgo en la vía pública, colocar macetas u objetos peligrosos, colocar octavillas en vehículos o sacar sillas, mesas u otros enseres a la vía pública sin permiso.

Uno de los apartados más llamativos regula la mendicidad. La ordenanza prohíbe pedir limosna utilizando menores o personas incapaces, hacerlo mediante intimidación o coacción o empleando fórmulas engañosas, como ofrecer objetos sin valor equivalente. También se regula la oferta de servicios no solicitados, como la limpieza de parabrisas o los conocidos «gorrillas». Se actuará frente a prácticas que dificulten la circulación de peatones y vehículos o afecten al uso normal de espacios públicos.

Alcohol, drogas y convivencia

Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública fuera de espacios autorizados y también la tenencia o consumo de drogas en transportes, espacios públicos o lugares privados de libre concurrencia. Además, se endurecen limitaciones cerca de centros educativos y espacios infantiles. El texto indica que los acompañantes de conductas contrarias a la ordenanza podrían responder por omisión si se cumplen ciertas condiciones.

La normativa incorpora prohibiciones vinculadas a la limpieza urbana: tirar basura fuera de los lugares habilitados, realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, limpiar vehículos en la calle, verter agua de aparatos de aire acondicionado o abandonar muebles y enseres en lugares indebidos. También quedan sancionadas pintadas, grafitis sin autorización o daños al mobiliario urbano. Se regulan los ruidos, especialmente nocturnos, y actividades que generen molestias vecinales.

Finalmente, la ordenanza prohíbe acampar fuera de lugares habilitados, ofrecer o solicitar servicios sexuales retribuidos en la vía pública, así como actos de contenido sexual en espacios públicos. Regula también la protección de parques, árboles, fauna y zonas verdes, así como el uso de fuentes, papeleras, contenedores y áreas infantiles.

20.000 euros al año para limpiar

El Ayuntamiento espera con esta nueva normativa que se pone en marcha pueda servir no solo para mejorar la convivencia entre vecinos sino también para poner freno a los actos de vandalismo a los que ha habido de hacer frente desde el inicio de la legislatura. Además de los habituales grafitis, los vándalos han actuado durante este año contra zonas como el parque infantil de la avenida Aragón cuando estaba recien estrenado o la zona de los Lavaderos junto a la ribera del rio Guadalope.

Cada año, el Ayuntamiento gasta de media 20.000 euros para limpiar grafitis y reponer mobiliario urbano que ha sido vandalizado. Al margen de las réplicas sistemáticas de la imagen del yugo y las flechas, símbolos de la Falange, en cualquier punto de la ciudad es fácil estampas pictóricas de todo tipo. Así, las muestras de amor y desamor, se unen a las reivindicaciones, a las relativas a partidos de todo el arco político o en contra de los mismos, las que piden la cabeza del presidente Sánchez, las que solo tiene sentidos para el que las estampa y las de dudoso gusto.

El Ayuntamiento puso en marcha el año pasado una campaña de hidrolimpieza en la que una empresa especializada se encargó de la retirada de todas las pintadas en muros y espacios públicos del centro de la ciudad. Se espera que durante esta segunda mitad del año haya una segunda campaña en el extraradio.

Durante el año pasado, también se invirtieron 10.000 euros en la compra de una hidrolimpiadora con la que acometer mejoras en la limpieza de la ciudad. Se trata de un aparato de gran potencia que es capaz de desincrustar la suciedad acumulada, debido a la alta presión con la que proyecta el agua caliente sobre el pavimento. Este modelo es eficaz contra chicles adheridos, manchas de aceite de motor, así como todo tipo de excrementos y restos orgánicos.