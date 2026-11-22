Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, ha exigido en Calanda al Gobierno de Pedro Sánchez que "firme el convenio del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de 2026". Durante un mitin celebrado en el Centro Cultural de la localidad, Vaquero ha recordado que el Gobierno de Aragón se ha puesto en reiteradas ocasiones en contacto con el Gobierno de España para solicitar la firma: "Estamos reclamando desde hace ya meses que se firme el FITE de 2026 para que cuanto antes puedan llegar los proyectos a todos y cada uno de nuestros pueblos".

Además, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón ha reivindicado el papel de Santiago Lanzuela, a quien ha atribuido el mérito de conseguir el respaldo del Gobierno de España para poner en marcha el fondo. En este sentido, ha señalado que el convenio permitirá impulsar iniciativas que atraigan inversión y generen empleo, y ha advertido de que la entrada del Ejecutivo central en funciones puede provocar nuevos retrasos.

Por su parte, Alberto Herrero, candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Teruel, ha incidido en las consecuencias que tiene para los ayuntamientos la demora en la firma. "Cada mes que pasa sin firmar el FITE es un mes más de espera para los ayuntamientos que tienen proyectos pendientes. El Gobierno tiene que firmar ya para que esas inversiones puedan ponerse en marcha", ha señalado.

Agravios a la provincia de Teruel

Herrero ha situado la autovía A-68 entre las principales reivindicaciones del Bajo Aragón. "El Bajo Aragón lleva demasiado tiempo esperando la A-68. Necesitamos que el Gobierno concrete los plazos y dé pasos para que la autovía avance", ha afirmado. El candidato también ha reclamado la doble vía electrificada en el corredor Cantábrico-Mediterráneo y ha pedido que se aceleren las actuaciones pendientes en la red viaria de la provincia.

Los populares también han calificado la gestión del Nudo Mudéjar como "uno de los mayores fracasos socialistas de este Gobierno", y ha reprochado al PSOE turolense su falta de respaldo a las oportunidades industriales y laborales que necesita la provincia tras el cierre de la central térmica de Andorra.

En materia de fiscalidad diferenciada, Vaquero ha reclamado la aplicación íntegra del 20 % de las ayudas al funcionamiento. A su juicio, aplicar ese porcentaje en su totalidad habría dado a las empresas y a los autónomos turolenses más margen para contratar y generar empleo.