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25 MAY 2026|

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Bronce nacional entre calambres y épica: Guillermo Meseguer se sube al podio en el Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia

Seis representantes del Club Tragamillas de Alcañiz participan en el campeonato celebrado en Navarra, marcado por el calor extremo y la dureza del recorrido

Guillermo Meseguer en el tercer peldaño del podio del Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia / Cedida
Guillermo Meseguer en el tercer peldaño del podio del Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia / Cedida

Jesús Burgos25 05 2026

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Alcañiz

AtletismoDeporte

Casi cuatro horas de esfuerzo, más de 90 kilómetros de competición y una batalla constante contra el calor, el desnivel y el propio cuerpo. Guillermo Meseguer, atleta del club Tragamillas de Alcañiz, logró una meritoria medalla de bronce nacional en el Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia. Lo hizo en el grupo de edad de 30 a 34 años tras completar la prueba en un tiempo total de 3 horas, 54 minutos y 2 segundos.

Este resultado le permitió terminar tercero entre los 91 participantes de su categoría y ocupar además una destacada 59ª posición absoluta entre los 942 triatletas que participaron en la competición incluyendo grupos de edad y categoría élite. Meseguer consigue también la clasificación para la final del Campeonato del Mundo de T100 que se disputará el próximo 13 de diciembre en Qatar, aunque no cree que vaya, según desvela.

De esta forma, el Club Tragamillas volvió a dejar huella este pasado sábado en el campeonato nacional celebrado en Navarra. Se trata de una de las pruebas más exigentes del calendario nacional, donde el club contó con seis representantes y volvió a demostrar su gran nivel competitivo.

La competición arrancó con 2 kilómetros de natación en el pantano de Alloz, continuó con 73 kilómetros de ciclismo y terminó con 17 kms de carrera a pie en una jornada marcada por unas condiciones especialmente duras. Los participantes tuvieron que enfrentarse a un circuito rompepiernas con 870 metros de desnivel positivo acumulado en el segmento de bicicleta y otros 185 metros positivos durante la carrera a pie, además de unas temperaturas sofocantes cercanas a los 33 grados.

De la natación al sufrimiento extremo

El primer segmento dejó además una de las mejores noticias para el deportista bajoaragonés. La natación, tradicionalmente uno de sus puntos más débiles, terminó convirtiéndose en uno de los grandes apoyos de la jornada.

Completó los 2 kilómetros en 33 minutos y 53 segundos, a un ritmo medio de 1 minuto y 40 segundos por cada 100 metros, saliendo del agua en la posición 31 y, lo más importante, con buenas sensaciones físicas. “Es lo que me suele pasar. Muchas veces salgo fatigado, pero esta vez salí bien y con buenas sensaciones”, explicó tras la prueba. La bicicleta, sin embargo, elevó todavía más la exigencia.

Los 73 kilómetros se completaron en 2 horas y 6 minutos, a una velocidad media de 36,2 kilómetros por hora, manteniendo un fuerte ritmo durante prácticamente todo el recorrido y firmando además el cuarto mejor tiempo de bicicleta dentro de su categoría. Pero el esfuerzo comenzaba a pasar factura. Los primeros síntomas aparecieron en forma de calambres, y lo peor todavía estaba por llegar.

Un empuje para salvar la carrera

Los primeros cinco kilómetros del segmento de carrera a pie se convirtieron en un auténtico ejercicio de supervivencia. Los cuádriceps comenzaron a agarrotarse. Después apareció el isquiotibial. “Jamás había sentido tanto dolor de piernas en una carrera”, reconoció Meseguer. Todo parecía complicarse. Hasta que apareció una ayuda inesperada.

Ya en el inicio de la segunda vuelta, compartió varios kilómetros junto a un deportista de categoría élite que, al conocer la situación, le entregó un gel conocido popularmente dentro del triatlón como “líquido de pepinillos”, utilizado para combatir problemas musculares y calambres.

El efecto fue inmediato. Los dolores comenzaron a desaparecer y el bajoaragonés logró volver a recuperar ritmo. Los siguientes 12 kilómetros siguieron siendo duros, pero ya lejos del sufrimiento inicial. La reacción terminó siendo decisiva. No solo consiguió mantener el nivel. Firmó además el mejor tiempo de carrera a pie de toda su categoría tras completar los 17 kilómetros finales en 1 hora y 7 minutos a un ritmo medio de 3 minutos y 59 segundos por kilómetro.

El Tragamillas vuelve a responder

Más allá del podio individual, el Campeonato de España volvió a dejar una gran imagen colectiva para el Tragamillas. Hasta seis deportistas del club participaron en esta exigente cita nacional. Emilio Ariño finalizó la prueba en el puesto 48 de 114 participantes con un tiempo de 04:43:28 en el grupo de 40/44 años. Manuel Omedes terminó 38 de 73 con un registro de 05:13:56 en la categoría de 55 a 59 años.

Por su parte, en la misma categoría, Jose Luis Matosas concluyó la prueba en la 68 posición con un tiempo de 05:49:20. También Mario Piquer participó en la categoría de 45 a 49 años y acabó 89ª de 117 con una marca de 05:11:25.

Entre ellos también destacó Pablo Alejos Albesa, que completó la prueba en 4 horas y 7 minutos para terminar sexto dentro de la categoría de 25 a 29 años. Ya en meta, después del esfuerzo, solo quedaba recuperar fuerzas, compartir la alegría con la pareja, amigos y compañeros desplazados hasta la competición y esperar la llegada del resto del equipo.

Porque después de casi cuatro horas de lucha constante contra el calor, el desnivel y los propios límites físicos, el premio iba mucho más allá de una medalla.

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