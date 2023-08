Buen juego y mucha afluencia en el I Open de Tenis de Mesa de Alcañiz

Irina Ermakova, rusa afincada en Alicante, se convirtió este domingo en la vencedora del I Open de Tenis de Mesa Óptica Bajo Aragón disputado en Alcañiz. Venció al zaragozano Diego Frago en la final de un torneo que aunó a medio centenar de jugadores en el recinto ferial. En cuanto a los locales, destacaron el primer puesto en la fase de consolación para Eduardo Lahoz y el tercero de Jorge López. “Estamos muy satisfechos desde la organización. Todas las valoraciones han sido muy positivas. Este era nuestro primer evento abierto a otros clubes”, desarrolló Javier Mulet, miembro del KMK Tenis de Mesa Alcañiz, club organizador.

«Estoy muy feliz, durante el verano no he tenido mucho torneos y esta ha sido una buena oportunidad para comprobar mis habilidades antes de que comience la temporada. Estoy contenta de cómo me he manejado superando todos los partidos», declaró la ganadora del torneo Irina Ermakova. «Para ser un primer torneo el nivel ha sido muy bueno, nos apetecía participar en esta actividad de pretemporada y hemos venido varios compañeros del club, además los premios económicos ayudan. Pero lo más importante es que lo hemos pasado bien con este gran ambiente», destacó por su parte Diego Frago, segundo jugador clasificado.

La jornada dominical de tenis de mesa arrancó con la fase de grupos por la mañana. En esta ronda inicial llegaron a disputarse múltiples partidos de manera simultánea. Ya por la tarde llegó la parte decisiva del torneo que terminó coronando a Ermakova. Asistieron decenas de vecinos, curiosos y aficionados, por este deporte que se encuentra en auge en la Tierra Baja. «Queremos dar continuidad a esta competición. La variedad de edades y niveles es muy grande y es un deporte muy enriquecedor»,.

El KMK Tenis de Mesa de Alcañiz surgió hace un par de años en búsqueda de dar respuesta a un puñado de apasionados de esta modalidad deportiva en el Bajo Aragón Histórico. Juegan en la antigua estación de autobuses y el club está abierto a todos los interesados en practicar este deporte. Esta temporada, por vez primera, ocho de sus jugadores han competido a buen nivel en la liga territorial B (Eduardo Lahoz, Alex Marqués, David Casorrán, Jorge Pardo, Eduardo López, Ramón Barañán, Enrique Valenzuela y el propio Javi Mulet). La idea es continuar y ya cuentan con cerca de 50 participantes que entrenan a este deporte desde la capital del Bajo Aragón.

Clasificaciones

Categoría absoluta

1º Irina Ermakova (Alicante TM)

2º Diego Frago (School Zaragoza)

3º Jorge Delgado (School Zaragoza)

Cuadro de consolación:

1° Eduardo Lahoz (KmK TM Alcañiz)

2° Pablo Nebot (AD Valencia TM)

3° Jorge López (KmK TM Alcañiz)

Categoría cadete:

1° Guillén Pueyo (School Zaragoza)

2° Ángel Lozano (School Zaragoza)

3° Javier Pascual (Colorplus Utebo)