Buena respuesta a las declaraciones responsables de Aragón pese a las complicaciones

Este viernes termina el plazo para que los empleadores del sector frutícola aragonés presenten las declaraciones responsables solicitadas por el Gobierno de Aragón en las que deben comunicar sus previsiones de contratación para la próxima temporada. Las previsiones son buenas y se espera alcanzar el 90%, aunque el sector alerta de la falta de información y las dificultades que los agricultores han tenido para realizar los trámites.

Solo se pueden llevar a cabo de forma telemática a través de la web del Gobierno de Aragón y además se están produciendo problemas de acceso. La web estuvo fuera de servicio casi tres días, desde las 15.00 del pasado viernes 12 hasta las 12.30 del lunes 15 cuando son precisamente los fines de semana cuando los fruticultores tienen más tiempo libre.

El objetivo del Gobierno de Aragón es disponer con antelación de la máxima información posible relativa a la movilidad de los trabajadores agrícolas temporales para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral en el ámbito de la seguridad y la salud. Se quiere evitar el «efecto llamada» y que lleguen a las zonas frutícolas los trabajadores necesarios y también evitando así los brotes de covid del año pasado y lograr que se produzca una campaña de la fruta que sea «ejemplar».

No obstante, los empleadores no solo deben comunicar sus previsiones de contratación sino que la orden es mucho más exigente. También exige poner en conocimiento de la administración más información como las superficies de frutales e incluir las previsiones de producción y de contratación laboral.

El Bajo Aragón Caspe es junto al Bajo Cinco la zona de Aragón más temprana en el inicio de la campaña frutícola, previsiblemente a finales de abril o principios de mayo. Trabajan cada año unos 3.000 temporeros, el mayor volumen de la provincia de Zaragoza, y se firman unos 7.000 contratos.

Un 90% de declaraciones

Las previsiones son buenas y desde la consejería de Agricultura se espera que el número de declaraciones sea elevado superando el 90% de las 3.000 que se estima que deberían entregarse en total. El pasado día 10 ya se había recibido el 43% (1.700 solicitudes) y el lunes ya solo faltaba un tercio del total. Estos números se espera que se hayan ido completando en los últimos días gracias al efecto llamada de los últimos días y que seguro superarán los números del año pasado. En 2020 se entregaron el 47% de declaraciones aunque entonces la tramitación fue muy rápida. Apenas se dió un par de semanas a los agricultores y cuando ya había comenzado la campaña. A los que no lo hicieron se les iba a aplicar un régimen sancionador.

Falta de información

Aunque este año se ha comenzado a trabajar con una mayor previsión por parte del gobierno autonómico, organizaciones agrarias, agricultores y cooperativas coinciden en que sigue faltando información y en que no se puede exigir que los trámites se realicen exclusivamente por internet. Hay personas que no tienen ordenador o que no entienden el sistema para rellenar la declaración responsable por lo que organizaciones agrarias como UAGA llevan reclamando desde un principio que también se debería ofrecer la posibilidad de realizar los trámites en persona.

Algunas OCAS (Oficinas Comarcales Agroambientales) se han negado a rellenar la documentación y solo la tramitan, por lo que son los sindicatos, gestorías, ayuntamientos y comarcas los que están echando una mano. «Muchos agricultores no tienen ordenador en su casa o no se aclaran con el formulario, que es bastante farragoso de cumplimentar», apunta Pilar Osta, técnica del Área de Relaciones Laborales de UAGA.

El sindicato ha realizado en las últimas semanas dos asambleas telemáticas para explicar a sus asociados los pasos a seguir a la hora de cumplimentar la declaración responsable y sus oficinas ayudan en los trámites.

Otro de los problemas que ha detectado el sector es que muchos titulares de explotaciones agrícolas no saben que están obligados a cumplimentar la declaración responsable siempre que tengan una hectárea de fruta aunque no contratan mano de obra temporal. «Algunos no realizan la declaración responsable por desconocimiento, creen que están exentos», explica la técnica del Área de Relaciones Laborales de UAGA. Por ello, en las últimas semanas han incidido en que sus asociados y todos los agricultores en general conozcan la normativa de la declaración responsable. Han mandado mails y whatsapps a sus asociados y también han contactado con ayuntamientos y comarcas de las zonas frutícolas para que informen a sus vecinos. Por ejemplo, algunos municipios han emitido bandos.

No se responsabilizan de la vivienda

La orden final cambió respecto al planteamiento inicial, en la que se obligaba a los empleadores a responsabilizarse del alojamiento de sus trabajadores para controlar las infraviviendas con el objetivo de evitar brotes de covid similares a los que se produjeron el pasado año. Finalmente, en lugar de ser obligatorio, los propietarios de las explotaciones agrarias ahora solo tienen que «constatar» que los trabajadores tienen un lugar donde pernoctar el tiempo en el que estén empleados una vez realicen las contrataciones.