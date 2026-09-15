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15 SEP 2026|

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Se buscan hombres ciegos, mujeres y niños para el rodaje de una película en el Maestrazgo

El casting de actores y figuración incluye a hombres que hagan de veteranos de guerra o enfermos. Las pruebas serán el 30 de septiembre y el 1 de octubre en la sede de la Comarca del Maestrazgo en Cantavieja

Mirambel fue escenario de rodaje de 'Tierra y Libertad'. En la imagen, escena de prácticas con el fusil a los milicianos en un acto de recreación de recuerdo del rodaje. / Ayto. Mirambel
Mirambel fue escenario de rodaje de 'Tierra y Libertad'. En la imagen, escena de prácticas con el fusil a los milicianos en un acto de recreación de recuerdo del rodaje. / Ayto. Mirambel

La COMARCA15 09 2026

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ActualidadCultura y Ocio

El Maestrazgo volverá a ser escenario de cine en invierno con el rodaje de un largometraje nacional. La productora Oberon Media ha abierto convocatoria para un casting de actores y figuración y participación en pequeñas partes de la película, y los perfiles de personal que buscan son muy amplios.

Se busca a gente de la zona preferiblemente, en concreto: mujeres de 16 a 60 años, hombres de 16 a 50 años, niños y niñas, hombres ciegos y personas para hacer de enfermos o veteranos de guerra.

Entre los requisitos que ha hecho públicos la Teruel Film Commision, no se encuentra tener experiencia previa, "solamente ganas de participar en el proyecto".

El casting se desarrollará en dos jornadas: el miércoles 30 de septiembre de 17.00 a 21.00, y el jueves 1 de octubre de 9.00 a 14.00, en la sede de la comarca del Maestrazgo en Cantavieja.

Oberon Media está detrás de películas como la premiada 'Los Tortuga', de Belén Funes; 'La Abadesa', de Antonio Chavarrías, o Girasoles silvestres', entre otros títulos.

El Maestrazgo ya ha acogido rodajes varios. Uno de los más destacados es 'Tierra y Libertad', de Ken Loach, que en Mirambel ha generado incluso una ruta por los enclaves que aparecen, además de jornadas en las que se recuerda el propio rodaje con recreaciones.

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