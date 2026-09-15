El Maestrazgo volverá a ser escenario de cine en invierno con el rodaje de un largometraje nacional. La productora Oberon Media ha abierto convocatoria para un casting de actores y figuración y participación en pequeñas partes de la película, y los perfiles de personal que buscan son muy amplios.

Se busca a gente de la zona preferiblemente, en concreto: mujeres de 16 a 60 años, hombres de 16 a 50 años, niños y niñas, hombres ciegos y personas para hacer de enfermos o veteranos de guerra.

Entre los requisitos que ha hecho públicos la Teruel Film Commision, no se encuentra tener experiencia previa, "solamente ganas de participar en el proyecto".

El casting se desarrollará en dos jornadas: el miércoles 30 de septiembre de 17.00 a 21.00, y el jueves 1 de octubre de 9.00 a 14.00, en la sede de la comarca del Maestrazgo en Cantavieja.

Oberon Media está detrás de películas como la premiada 'Los Tortuga', de Belén Funes; 'La Abadesa', de Antonio Chavarrías, o Girasoles silvestres', entre otros títulos.

El Maestrazgo ya ha acogido rodajes varios. Uno de los más destacados es 'Tierra y Libertad', de Ken Loach, que en Mirambel ha generado incluso una ruta por los enclaves que aparecen, además de jornadas en las que se recuerda el propio rodaje con recreaciones.