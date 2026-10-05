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05 OCT 2026|

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Aliaga se convierte en escenario del rodaje de la película internacional ‘The Possessed’

El largometraje, protagonizado por Ariane Labed, continúa su rodaje en la provincia de Teruel tras iniciar la filmación en Cataluña y también tendrá localizaciones en Villalba Baja y Camañas

Grabación de la película 'The Possessed' / Studio Ruba, Distinto Films
Grabación de la película 'The Possessed' / Studio Ruba, Distinto Films

Alba Ferrández05 10 2026

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ActualidadCultura y Ocio

Aliaga se ha convertido en una de las localizaciones elegidas para el rodaje de 'The Possessed', el tercer largometraje de la guionista y directora bosnio-neerlandesa Ena Sendijarević, una de las jóvenes realizadoras europeas con mayor proyección internacional.

La película, que será la primera de Sendijarević rodada en francés, comenzó su filmación a mediados de septiembre en el área de Barcelona y se ha trasladado ahora a la provincia de Teruel, donde continuará durante el resto del rodaje. Además de Aliaga, el equipo trabaja en localizaciones de Villalba Baja y Camañas, aprovechando los paisajes turolenses como parte esencial de la propuesta visual de la película.

'The Possessed' está ambientada en la Europa del siglo XVII y sigue a dos mujeres que huyen de la persecución y la caza de brujas hasta encontrar refugio en un lugar apartado. La llegada de un hombre que se convierte en su prisionero involuntario desencadenará un peligroso triángulo amoroso. El filme está protagonizado por Ariane Labed, que interpreta a 'La Comadrona', y completa su reparto con tres jóvenes talentos: Suzy Bemba, como 'La Baronesa'; Khalil Gharbia, en el papel de 'El Pastor'; y Ji-Min Park, que interpreta a 'La Directora'. Los responsables de la producción mantienen buena parte de los detalles de la trama en secreto.

La cinta se presenta como un drama feminista de marcado carácter sensual, en el que las relaciones entre sus personajes sirven también para abordar cuestiones políticas contemporáneas. Los paisajes de Teruel aportan una dimensión visual a esta historia marcada por la superstición y la persecución

Una directora con creciente reconocimiento internacional

Sendijarević debutó en el largometraje con 'Take Me Somewhere Nice' (2019), seleccionada para la sección ACID del Festival de Cannes y ganadora del Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Róterdam. Su cortometraje 'Import' (2016), estrenado en la Quincena de Cineastas de Cannes, fue elegido por Países Bajos para optar a los Oscar.

Su segundo largometraje, 'Sweet Dreams' (2023), compitió en el Festival de Locarno, donde obtuvo el Pardo a la Mejor Interpretación, y fue también la candidatura oficial de Países Bajos a los Oscar. En 2024, Variety la incluyó entre las diez directoras a seguir.

Aliaga, dentro del mapa de rodajes de Teruel

El desembarco de 'The Possessed' en la provincia se produce a través de la Teruel Film Commission de la Diputación de Teruel, con la colaboración de las instituciones y organismos implicados en la gestión de los permisos, la logística y las necesidades del rodaje.

Han prestado su apoyo los ayuntamientos de Teruel, Camañas, Aliaga y Villarquemado, además de Aragón Film Commission, la Dirección Provincial de Medio Ambiente, el INAGA del Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro. También han colaborado los servicios de la Red Teruel Film Friendly. La producción está encabezada por Layla Meijman y Maarten van der Ven, de Studio Ruba, en coproducción con Eklips, Distinto Films y VPRO, y cuenta con financiación de instituciones neerlandesas y el apoyo del ICEC y Creative Europe MEDIA, entre otros organismos, además del patrocinio de la Diputación de Teruel.

Con 'The Possessed', Aliaga se suma así a las localizaciones turolenses elegidas para una producción cinematográfica de vocación internacional.

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