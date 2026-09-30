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30 SEP 2026|

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De Baroja a Galdós: El Maestrazgo recorre en una exposición la literatura de las guerras carlistas

Castellote es la primera parada de una muestra itinerante por los pueblos de la comarca. Se puede visitar en la lonja del ayuntamiento e incluye una pieza de arte urbano

El catedrático Pedro Rújula explicando la exposición en Castellote sobre 'La literatura de las guerras carlistas en el Maestrazgo'. / Comarca Maestrazgo
El catedrático Pedro Rújula explicando la exposición en Castellote sobre 'La literatura de las guerras carlistas en el Maestrazgo'. / Comarca Maestrazgo

La COMARCA30 09 2026

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Cultura y Ocio

Las guerras carlistas marcaron la historia y el paisaje del Maestrazgo y también la imaginación literaria del siglo XIX y XX. Autores como Benito Pérez Galdós o Pío Baroja escribieron sobre ello fascinados por el territorio. Ahora, una exposición invita a recorrer algunos de esos escritos. Lleva por título 'La literatura de las guerras carlistas en el Maestrazgo' y ya puede verse en la lonja del ayuntamiento de Castellote.

Exposición en Castellote sobre 'La literatura de las guerras carlistas en el Maestrazgo'. / Comarca Maestrazgo
Exposición en Castellote sobre 'La literatura de las guerras carlistas en el Maestrazgo'. / Comarca Maestrazgo

Allí permanecerá hasta que se defina el calendario, ya que la muestra nace con vocación itinerante. La inauguración el domingo corrió a cargo del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y especialista en carlismo, Pedro Rújula, que explicó el impacto de estos hechos en las letras españolas. En los paneles aparecen obras cumbre como 'La campaña del Maestrazgo', dentro de los 'Episodios Nacionales' de Galdós; y 'La venta de Mirambel', de Pío Baroja, además de títulos fundamentales de Ciro Bayo, Manuel Polo y Peyrolón, y Joan Perucho ('Les històries naturals'). También se destacan aproximaciones contemporáneas firmadas por autores como Víctor Amela, Antón Castro o Pedro Bellés.

Exposición en Castellote sobre 'La literatura de las guerras carlistas en el Maestrazgo'. / Comarca Maestrazgo
Exposición en Castellote sobre 'La literatura de las guerras carlistas en el Maestrazgo'. / Comarca Maestrazgo

La exposición es una nueva iniciativa del proyecto Maestrazgo Territorio Guerras Carlistas, que reunió a numerosos vecinos de Castellote y de localidades del entorno el día de la apertura. La jornada comenzó con la bienvenida de la alcaldesa de Castellote, Raquel Benedí. Agradeció que el municipio fuera elegido para inaugurar la muestra y destacó el interés que puede tener la exposición como un nuevo atractivo para vecinos y visitantes durante los próximos meses.

Por su parte, la consejera de Turismo de la Comarca del Maestrazgo, Marta Monforte, recordó que Maestrazgo Territorio Guerras Carlistas nació con el objetivo de "poner en valor los acontecimientos históricos relacionados con este periodo" que tuvieron lugar en los diferentes municipios de la comarca. "Con esta exposición queremos mostrar cómo el Maestrazgo no solo fue un frente militar decisivo, sino también una fuente inagotable de inspiración para la literatura universal y popular", apuntó.

Cabe destacar que las Guerras Carlistas (1833-1876) transformaron profundamente las montañas del Maestrazgo, convirtiendo la comarca en un escenario épico y cruento donde combatieron figuras emblemáticas como Ramón Cabrera ('Tigre del Maestrazgo') o el general Baldomero Espartero. Como explican desde la Comarca, "de la necesidad de comprender y recordar aquel conflicto nació un abrumador corpus literario que abarca desde la alta novela histórica hasta las manifestaciones de la cultura popular".

El catedrático Pedro Rújula explicando la exposición en Castellote sobre 'La literatura de las guerras carlistas en el Maestrazgo'. / Comarca Maestrazgo
El catedrático Pedro Rújula explicando la exposición en Castellote sobre 'La literatura de las guerras carlistas en el Maestrazgo'. / Comarca Maestrazgo

Romances y caligrafiti

Los asistentes pudieron conocer la intervención de caligrafiti realizada por Ricardo Vicente, vinculada a la literatura carlista y al municipio. También disfrutaron de una representación de romances de ciego a cargo de Zootropo Teatro, recuperando la literatura de cordel, las coplas y la tradición oral.

La exposición permanecerá inicialmente en Castellote mientras se concreta el calendario de itinerancia. Posteriormente está previsto que recorra otros municipios del Maestrazgo, acompañada de diferentes propuestas que permitan seguir divulgando este importante episodio de la historia de la comarca.

La iniciativa está organizada por la Comarca del Maestrazgo, con la colaboración del Ayuntamiento de Castellote y la financiación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

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