Ricardo Moreno, candidato al Senado por la coalición Senado de Progreso, ha visitado este domingo la comarca del Matarraña, desde donde ha reclamado "el impulso definitivo y la ejecución urgente de las balsas laterales proyectadas en la cuenca del río Matarraña".

Durante su visita, Moreno ha puesto en valor el consenso territorial alcanzado hace más de dos décadas en los acuerdos de La Fresneda y Fabara. "Apostaron por este modelo de regulación frente a grandes obras hidráulicas para compatibilizar el futuro de los regadíos con la preservación ambiental del río", ha subrayado. Por ello, ha explicado la necesidad de que "tras aquel acuerdo ejemplar del territorio" estas infraestructuras salgan adelante.

Asimismo, el candidato al Senado ha subrayado la necesidad de que las administraciones públicas cumplan con los compromisos adquiridos con las comunidades de regantes del Matarraña, dotando de financiación y plazos concretos. "Estas obras son imprescindibles para garantizar la viabilidad del sector primario, fijar población y asegurar el desarrollo económico de la comarca", ha destacado.

Para finalizar, Moreno ha insistido que llevará esta reivindicación a las instituciones estatales para desbloquear unos proyectos que considera "de justicia territorial para la zona".