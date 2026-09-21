Laura Aparicio salva la papeleta en A Coruña y mantiene sus opciones al título nacional

Laura Aparicio ha finalizado en cuarta posición el 10º Repsol EcoRallye A Coruña, una prueba especialmente complicada para la piloto alcañizana tanto por las dificultades deportivas como por las circunstancias personales que han marcado su participación. La ausencia por motivos de salud de su copiloto habitual, Jorge Garcés, obligó a Aparicio a buscar un sustituto a última hora.

Finalmente, Paco Fernández asumió el reto de acompañarla en una cita en la que ambos lograron mantener las opciones de la piloto en la lucha por el Campeonato de España de Energías Alternativas. El resultado permite a Aparicio sumar ocho puntos y conservar la segunda posición de la clasificación general. La alcañizana cuenta ahora con 51 puntos, frente a los 55,5 del líder, por lo que la diferencia se sitúa en 4,5 puntos cuando todavía restan pruebas por disputarse.

Un copiloto de última hora y un rallye complicado

La ausencia de Jorge Garcés, con quien Aparicio había compartido buena parte de su proyecto deportivo, obligó a realizar una búsqueda contrarreloj. La piloto contactó con alrededor de 25 posibles copilotos, pero finalmente solo Paco Fernández pudo asumir la participación.

Fernández, una persona jubilada con experiencia en pruebas de regularidad desde los años ochenta, se incorporó al proyecto en las semanas previas a la competición. La falta de tiempo para construir una conexión deportiva entre ambos supuso una dificultad añadida en una especialidad en la que la precisión y la coordinación son fundamentales. “Ha sido todo muy corrido”, explica Aparicio, que reconoce que el fin de semana estuvo marcado por diferentes problemas, tanto técnicos como relacionados con la navegación.

El vehículo de Laura Aparicio este fin de semana en A Coruña / Cedida

La alcañizana también tuvo que hacer frente a dificultades con la medición del vehículo. Los problemas con las sondas y la necesidad de acudir al taller en varias ocasiones complicaron la preparación y el desarrollo de una prueba que exigía una precisión máxima en los 14 tramos de regularidad.

Un error en el último tramo impide luchar por el podio

Desde el punto de vista deportivo, la participación comenzó con buenas sensaciones. Aparicio y Fernández llegaron a situarse en posiciones destacadas durante los primeros tramos, pero un error de navegación en la parte final del recorrido les hizo perder tiempo y opciones de alcanzar una mejor clasificación. “Nos equivocamos y nos perdimos en el último tramo”, explica la piloto, que reconoce que, pese a haber estado ganando los tres primeros tramos, la situación terminó desembocando en una cuarta posición.

El resultado, sin embargo, permite a Aparicio mantener la pelea por el campeonato. La alcañizana suma ocho puntos y se queda a tan solo 4,5 del primer clasificado, por lo que el título continúa siendo un objetivo al alcance de cara a las próximas citas. “A nivel deportivo hemos salvado la papeleta”, señala Aparicio, consciente de que las circunstancias del fin de semana hacían especialmente complicado conseguir un buen resultado.

Gran Canaria y Barcelona, próximas paradas

Con el EcoRallye de A Coruña ya finalizado, Laura Aparicio centra ahora sus esfuerzos en encontrar un copiloto para las próximas pruebas. La siguiente cita será el Rallye de Gran Canaria, previsto para el 7 de octubre, donde la piloto trabaja para poder contar con un compañero con experiencia en el campeonato.

Aparicio mantiene conversaciones con un copiloto que actualmente compite en otra categoría del certamen y que podría acompañarla en la prueba canaria. La intención es poder entrenar juntos antes de la competición, incluso desplazándose a Madrid si fuera necesario.

Para la cita de Barcelona, última prueba del Campeonato de España, la alcañizana ya tiene confirmado a Víctor Laquidain, amigo tanto suyo como de Jorge Garcés. La intención es afrontar ese último compromiso con el objetivo de luchar por el título nacional. “Vamos a por todas, a por el campeonato y ya está”, explica Aparicio sobre la última prueba del calendario.

La piloto afronta así el tramo final de la temporada con la segunda posición del campeonato en su poder y con la intención de seguir compitiendo pese a las dificultades que han acompañado a su participación en A Coruña.