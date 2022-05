Cad Mc: «La música urbana tiene también su sitio en y desde el medio rural»

Amante de la música y con el corazón dividido entre su Colombia natal y el Bajo Aragón Histórico. Detrás del cantautor Cad Mc, se esconde Mario Caviedes, un joven músico que tras varios meses de trabajo decidió dar el salto y hace pocas semanas lanzó su primer disco ‘Bajo la luz de los Sueños’. Sin embargo, a sus 26 años, su faceta creativa se remonta a 11 años atrás, cuando con solo 15 años comenzó ya a componer sus primeras canciones.

En su primer álbum recopila 15 canciones que van desde el cancehall, al rap, canciones más tipo balada, pasando por el reggaetón y otros temas con un mayor componente rock, todas ellas con un gran componente urbano. «Uno de mis principales objetivos era mostrar la versatilidad a la hora de crear música», explica Cad Mc. Además de como músico, a Caviedes le gusta definirse como poeta. En su adolescencia ganó varios concursos de poesía. «Me defino siempre como poeta porque escribo en verso y adapto mis letras en una base instrumental que puede ser el desde el reggaetón al rap o cualquier otro género musical», añade.

Mario Caviedes en Alcañiz.

Cad Mc nació en la ciudad colombiana de Pasto. A los 11 años se traslada a España, concretamente a Calanda, municipio para el que solo tiene elogios. Su familia lleva ya 20 años en la localidad. A los 18 años vuelve a su Colombia natal para estudiar la carrera de comunicación social y nuevamente, hace pocos años, regresa al Bajo Aragón «de su corazón». Actualmente es director de márqueting en el Hotel Torre del Visco de Fuentespalda, donde reside, aunque sigue volviendo a Calanda. «Regresé a Calanda y conocí Torre del Visco por internet y vi que buscaban un perfil como el mío», añade.

Uno de sus últimos trabajos ‘No puedo quedarme aquí’ fue grabado en un estudio musical de Pasto, donde también se masterizó. Sin embargo Caviedes quiso darle este toque aragonés y por ello decidió grabar el videoclip oficial en Zaragoza, junto a la modelo Adela Ibález. El vídeo hace, asimismo, alusión a Calanda y a la Semana Santa. «Fue el inicio de mi trabajo de nuevo en España», explica. Su carrera musical está íntimamente ligada a los eventos solidarios. Durante su segunda etapa en Colombia participó en diferentes proyectos de este tipo. Sin embargo su presencia en las redes sociales es cada vez más evidente, contando ya con 13.000 seguidores y con un canal propio de Youtube donde suma ya más de 3 millones de visitas. Buena parte de su creación audiovisual llevada a cabo entre Aragón y Colombia puede verse en el ya citado canal. «Quise esperar a lanzar un primer álbum porque primero quería que mi música llegase a la gente y por eso llevo varios años subiendo mi material a las redes sociales», explica.

Su sueño es llegar a ser un músico conocido en diferentes puntos del mundo. «Es la ilusión que tengo, mi meta, lo que me da energía», explica. Cad Mc subraya que la música «une culturas». No tiene la menor duda de que ese objetivo lo puede conseguir desde Calanda y desde el Matarraña. «Es muy posible. Vengo de un país en el que hay muy malas comunicaciones por carretera. Aquí no pasa eso. Desde el Matarraña o desde Calanda puedo estar en pocas horas en Madrid o puedo ir en un día a grabar a Zaragoza. La conexión existe». Sin embargo cree que en el territorio no se ve a la música urbana como una oportunidad a desarrollar sin moverse de un medio rural como el Matarraña o el Bajo Aragón. «Hay que ver la oportunidad, yo quiero dar a conocerme desde aquí y creo que otros músicos urbanos podrían hacerlo sin moverse de aquí y organizando algún tipo de evento aquí», añade. Su próxima actuación tendrá lugar en Alcañiz el 10 de junio en House’s Beer.