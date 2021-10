Cada año se diagnostican unos 800 nuevos casos de cáncer de mama en Aragón

La detección precoz es esencial para la lucha contra el cáncer de mama. Cada año en Aragón se diagnostican una media de 800 nuevos casos. El departamento de Sanidad ha invitado a participar este año a más de 49.000 mujeres en el programa de detección prematura, que ha contado con una tasa de participación del 75.5%, lo que implica que 37.274 participantes se han realizado una mamografía de cribado en 2021.

Participar en el programa aumenta las posibilidades de detectar la patología en una fase preclínica, mejorando la efectividad del tratamiento respecto a un diagnóstico posterior. La detección precoz y los avances en los tratamientos han logrado reducir la mortalidad por este tipo de tumores en casi un 20% en los últimos años. El cáncer de mama ha pasado de ocupar el primer puesto entre los tumores más mortales entre las mujeres al segundo, superado por el de tráquea, bronquio o pulmón. Aún así, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 20.6 casos por cada 100.000 mujeres.

Por provincias, Teruel es la que mayor porcentaje de participación presenta, con el 84.4% de las mujeres citadas, frente al 74% de Zaragoza y el 76.7% de Huesca.

El programa permaneció sin actividad desde el 15 de marzo hasta el 11 de mayo de 2020, como consecuencia de la pandemia. La actividad se reanudó paulatinamente a finales de mayo, y ya funciona con total normalidad.

María José Rivas, presidenta de la Asociación Amac Gema, es consciente de la importancia de la detección precoz por su propia experiencia, ya que hace 10 años María José estaba citada en febrero para realizarse una mamografía, sin embargo le avisaron de que había un hueco libre en noviembre y si quería adelantar la cita, «precisamente en esa prueba me detectaron el cáncer, si me hubieran hecho la prueba en febrero, ya no estaría aquí». Tras detectarlo la maquinaria se puso en marcha, y le realizaron el resto de pruebas diagnósticas. «Es fundamental la investigación y la pruebas diagnosticar para detectar el tumor en el estadio más pequeño para que tanto la operación como el tratamiento sea lo menos drástico posible».

Han pasado 10 años de la detección, y durante todo ese tiempo María José ha estado con tratamiento para evitar la posibilidad de que se formará metástasis. Sin embargo recientemente han tenido que dejarlo por las consecuencias que le han ocasionado en la salud. «Diez años después vuelvo a tener ese miedo cada vez que voy a una revisión temo que vayan a encontrar algo en otro sitio».

La Asociación Amac Gema, creada en 1994, es un lugar de «apoyo, entendimiento y empatía a los pacientes». Ofrece servicio de psicología, fisioterapeuta y trabajadora social para cubrir todas las necesidades de las usuarias. Además también realizaban visitas a los hospitales a las mujeres recién operadas antes de la pandemia, pero esperan poder retomarlas muy pronto.

Mesas informativas

Las mesas informativas han vuelto a las calles, para concienciar a la ciudadanía. En Alcorisa, Andorra y Alcañiz las voluntarias de la Asociación Española Contra el Cáncer han explicado a los viandantes los recursos que ofrece las asociaciones y han repartido folletos con información sobre la prevención.

Sin embargo muchas de las actividades programadas se desarrollaron durante el fin de semana, concretamente el domingo se celebraron andadas populares en Alcañiz y Utrillas. Y el próximo 31 de octubre se celebra la marcha contra el cáncer de mama en Alacón, organizada por Interpeñas.