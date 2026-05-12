Caja Rural de Teruel aumentó sus beneficios un 8,40% en 2025 llegando a 18,9 millones

La Asamblea General de Caja Rural de Teruel ha aprobado este martes en el Palacio de Congresos de la capital turolense, la gestión social, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2025. Durante la sesión también se han fijado las principales líneas de la política general de la entidad y se han examinado y aprobado las líneas básicas sobre el destino y aplicación del Fondo de Educación y Promoción (FEP) para el ejercicio 2026, entre otros puntos incluidos en el orden del día.

La entidad obtuvo un beneficio de 18,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,40% respecto al ejercicio anterior. El margen de intereses alcanzó la cifra de 37,6 millones de euros, en un contexto marcado por la bajada de los tipos de interés con respecto al ejercicio 2024, efecto que se vio compensado por una mayor proactividad comercial.

El número de socios aumentó en 1.797 nuevos socios netos, cerrando el año con una cifra superior a los 31.000 socios. En materia de empleo, Caja Rural de Teruel cerró el ejercicio con un incremento del 4,18% de su plantilla, alcanzando los 224 empleados, con una distribución del 53% hombres y 47% mujeres.

La ratio de solvencia CET1 se situó en el 28,21%, con un incremento de 376 puntos básicos respecto al ejercicio anterior, cumpliendo holgadamente con los requerimientos del regulador. El ROE cerró el ejercicio en el 11,84%, mientras que la ratio de liquidez LCR se situó en el 411,46%.

La tasa de morosidad descendió un 18,13% respecto al ejercicio anterior, manteniendo esta evolución positiva por sexto año consecutivo y acumulando una reducción del 74,6% desde 2018. Por su parte, la tasa de cobertura se situó en el 100,79%, con un incremento del 9,79% respecto al ejercicio anterior.

En financiación, la inversión crediticia registró un crecimiento neto del 4,40%, con especial impulso en empresas, autónomos y en el mercado hipotecario residencial. El segmento de hipotecas para adquisición de vivienda creció por quinto año consecutivo, con un aumento del 2,38% en número de operaciones y del 19,06% en importe concedido respecto a 2024.

La entidad cerró el ejercicio con recursos gestionados superiores a los 2.260 millones de euros, cifra récord, tras un crecimiento del 7,18%. Destaca especialmente el área de gestión patrimonial en fondos de inversión, con un incremento del 24,75%. Gescooperativo, la gestora de fondos de inversión de Caja Rural de Teruel, se encuentra en el Top 10 de gestoras españolas por activos bajo gestión y partícipes en fondos de inversión. Además, fue reconocida el año pasado con el Premio Fundclass a la mejor gestora de fondos española en los XIX European Funds Trophy 2025 y, recientemente, ha sido galardonada por su fondo Rural Renta Variable Internacional FI en la categoría de Renta Variable Internacional Crecimiento, un reconocimiento que pone en valor la excelencia en la gestión, la consistencia en los resultados y la calidad del proceso de inversión.

En el área de seguros cabe destacar el crecimiento del pasado ejercicio en la facturación de nueva producción un 16,8% en Mediación y un 14,33% en No Vida, continuando la tendencia de los últimos ejercicios. Por tipo de seguro, destaca el incremento de 94,55% en Responsabilidad Civil, 31,08% en Multirriesgo Industrial, 21,73% en Autos y del 14,02% en Hogar. En planes de pensiones destaca también el incremento de un 8,03% en patrimonio gestionado. Entre los planes de pensiones comercializados por Seguros RGA, la compañía aseguradora Caja Rural de Teruel, destaca el RGA Renta Variable Española que consiguió ser el más rentable del ejercicio pasado con un 53,39%, situándose como líder en el mercado español.

La Asamblea sirvió además para dar a conocer el trabajo continuo de mejora de productos y servicios, el impulso al asesoramiento financiero, el apoyo a autónomos y empresas, el compromiso con la inclusión financiera y la sostenibilidad, así como el desarrollo del servicio AGRO Rural, que ha superado el 57% de expedientes PAC domiciliados en la provincia, y de la Oficina Digital, que atendió más de 15.000 consultas el pasado año con una valoración positiva del 95% de los clientes.

En sus intervenciones, tanto el presidente, José Cuevas Moreno, como el director general, David Gutiérrez Díez, subrayaron el servicio a socios y clientes como uno de los ejes estratégicos de la entidad, alineado con el modelo de atención denominado “Servicio 8 Estrellas”.

73 sucursales y 56 cajeros en el medio rural

El presidente de Caja Rural de Teruel inició la Asamblea con la lectura de su informe preceptivo, en el que destacó que "hemos continuado trabajando con dedicación y compromiso para alcanzar nuestros objetivos estratégicos, siempre centrados en el modelo de banca cooperativa de personas para personas, siendo además la única entidad financiera turolense”.

Así mismo, manifestó su agradecimiento “a los clientes que depositan cada día su confianza en nuestra entidad y valoran el servicio que presta nuestro equipo humano de forma muy positiva”, destacando “el incremento de socios en el pasado ejercicio, consiguiendo que el número de socios totales superara los 31.000 a cierre de año”.

Durante su intervención, el presidente explicó que estos resultados son fruto del trabajo desarrollado por 224 empleados, distribuidos entre la red de oficinas y los servicios centrales y recalcó “el firme compromiso de Caja Rural de Teruel con el territorio y con la inclusión financiera”, una vocación que se mantiene desde hace más de 105 años de historia. En este contexto, destacó el mantenimiento de la red de oficinas en el medio rural con 73 sucursales y 56 cajeros, además de dos oficinas del servicio AGRO Rural ubicadas en Teruel y Alcañiz.

Por otra parte, señaló que Caja Rural de Teruel se encuentra preparada para implementar soluciones avanzadas basadas en herramientas digitales, inteligencia artificial y servicios de banca digital, con el objetivo de optimizar las interacciones empresariales y mejorar la eficiencia operativa de la entidad.

El presidente cerró su intervención con un “sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la consecución de los objetivos planteados: al Consejo Rector, al equipo directivo y a todas las personas que trabajan en Caja Rural de Teruel por su dedicación, profesionalidad, trabajo, ilusión y acierto. Y, por supuesto, a todos los socios y clientes por el valioso e inestimable apoyo que nos han prestado hasta ahora y que no dudo seguirá en el futuro”.

Reducción de los tipos de interés

Por su parte, el director general destacó que “los resultados del ejercicio 2025 de Caja Rural de Teruel han sido históricos en muchos aspectos” y que, en un año marcado por la reducción de tipos de interés, “la entidad turolense ha demostrado la solidez de su modelo cooperativo, una forma de hacer banca con un servicio reconocido por las empresas, los autónomos, y el cliente particular”.

Así mismo, puso en valor los crecimientos registrados en las áreas de Banca Patrimonial, Banca Seguros, Banca de Empresas, servicio AGRO Rural y Banca Digital, señalando que “estos avances refuerzan nuestro modelo de negocio, basado en una atención personalizada y profesional”.

En relación con el equipo humano explicó que “a los empleados de la Caja Rural de Teruel nos mueven varios propósitos. El primero es el de trabajar para obtener unos resultados económicos óptimos y necesarios, que nos permitan desarrollar el segundo propósito, el cual es ayudar a través de nuestro Fondo Social a toda la sociedad turolense y del resto de territorios donde operamos”.

1,7 millones en el Fondo de Educación y Promoción

Así mismo, el Fondo de Educación y Promoción del que dispone Caja Rural de Teruel como Cooperativa de Crédito, con el que retorna a la sociedad una parte importante de sus beneficios, contará con una dotación de más de 1,734 millones euros, con un incremento del 10,7% respecto al ejercicio anterior, que se destinarán al apoyo de asociaciones culturales, deportivas y educativas, así como a diversas ONG.

La cooperativa de crédito colaboró en el ejercicio 2025, a través de sus fondos sociales, con 544 iniciativas realizadas a lo largo del territorio, además de mantener un total de 90 convenios vigentes con colectivos sociales, culturales, educativos y empresariales de la provincia. Cabe destacar que en los cinco últimos años la dotación del FEP ha superado los 5 millones euros, colaborando de esta forma con 2.406 iniciativas en todo el territorio.

Personas, calidad del servicio y crecimiento: ejes del nuevo Plan Estratégico

La Asamblea General ha servido también para dar a conocer a los socios de la entidad el nuevo Plan Estratégico para el periodo 2026-2028, que marcará la hoja de ruta de la cooperativa de crédito en los próximos años. Los pilares sobre los que sustenta son seguir un modelo centrado en las personas, la mejora continua de la calidad del servicio y el crecimiento de negocio. Este nuevo plan recoge los retos y oportunidades del entorno financiero actual y refuerza el compromiso de Caja Rural de Teruel con la cercanía, la innovación, la sostenibilidad y el apoyo al desarrollo económico y social de la provincia.

Así mismo, se ha hecho balance del Plan Estratégico 2023-2025, un periodo en el que la entidad ha cumplido de manera holgada con los objetivos fijados reforzando su solidez, su modelo de banca cooperativa y su compromiso con el territorio.

Avance de 2026

El director general avanzó algunas de las principales cifras de Caja Rural de Teruel correspondientes al cierre del primer trimestre del año, destacando un incremento del 15% en el resultado respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Asimismo, señaló que se ha duplicado el número de hipotecas concedidas, y puso en valor el crecimiento registrado en otras áreas de negocio, con un aumento del 29% en el volumen de operaciones de inversión crediticia, del 20% en el número de operaciones formalizadas, del 10% en el negocio asegurador y del 3,25% en el negocio fuera de balance. Además, destacó la reciente apertura de una nueva oficina de empresas en la ciudad de Valencia como parte de la estrategia de desarrollo de la entidad.

El acto ha terminado con los tradicionales reconocimientos a los empleados de Caja Rural de Teruel que cumplen 25 años trabajando en la entidad, siendo este año un total de cinco los que cumplen esta efeméride.