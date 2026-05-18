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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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18 MAY 2026|

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Calanda avanza en la recuperación de su Castillo con una inversión de cerca de 85.000€

Se trata de un proyecto promovido por el Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón dentro del FITE 2024

Interior del Castillo de Calanda / La COMARCA
Interior del Castillo de Calanda / La COMARCA

La COMARCA18 05 2026

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Calanda

ActualidadInfraestructuras

El Ayuntamiento de Calanda va a poner en marcha la fase III de intervención en el Castillo con una inversión de 84.700 euros. Se trata de un proyecto promovido por el Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón dentro del FITE 2024. Esta nueva fase contempla la redacción y ejecución de actuaciones clave para seguir avanzando en la recuperación del Castillo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Dado el carácter protegido del inmueble, se ha procedido al traslado de la solicitud a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Teruel, órgano competente para autorizar cualquier intervención en el bien.

El Ayuntamiento de Calanda destaca que este proyecto supone un paso firme en la preservación de la identidad histórica del municipio, reforzando su compromiso con la cultura, el turismo sostenible y la protección del legado común.

“Calanda sigue apostando por recuperar y proteger su patrimonio, no solo como un deber con nuestra historia, sino como una oportunidad para dinamizar el entorno, atraer visitantes y fortalecer el orgullo de pertenencia", subraya el alcalde, Alberto Herrero.

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