Calanda bailará al ritmo de los 90 en la noche de Sábado Santo

Los éxitos de los 90 sonarán en el pabellón calandino por Sábado Santo bajo el nombre de ‘Molan los 90 Festival’. Será la noche del 16 de abril cuando se vivirá esta fiesta que presentará el mítico Toni Peret. Contará con Corona y su ‘Rhythm of the night’, con Chimo Bayo, OBK y New Limit con su ‘Smile’, además de con Marian Dacal y Eva Marti, artífices de los célebres ‘Flying free’ y ‘Fly on the wings of love’. Cerrará DJ Xavi. «Calanda se merecía un cartel con artistas de primera línea en este regreso», dijo el alcalde, Alberto Herrero, que presentó el cartel junto a la concejala de Festejos, Isabel Lamiel.