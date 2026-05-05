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06 MAY 2026|

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Calanda busca artistas para el II Certamen José Lamiel y se acaba el tiempo

El plazo de inscripción a la segunda convocatoria termina el 15 de mayo e incluye dos premios económicos, tres menciones y exposición. Está enfocado al arte contemporáneo en todas sus vertientes y técnicas

Inauguración de la muestra del I Certamen de Arte Contemporáneo José Lamiel en Calanda. / B. Severino
Inauguración de la muestra del I Certamen de Arte Contemporáneo José Lamiel en Calanda. / B. Severino

La COMARCA05 05 2026

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Calanda

Cultura y Ocio

Avalado por el éxito de convocatoria de la primera edición, Calanda ha vuelto a convocar el Certamen de Arte Contemporáneo José Lamiel y el plazo para inscribirse termina el viernes 15 de mayo. El tiempo corre desde que se anunció la convocatoria, por eso, desde la organización avisan de que la cuenta atrás está echada. Este concurso nace del Grupo de Estudios Calandinos (GREC), con la colaboración del Ayuntamiento de Calanda, con un doble objetivo: fomentar la creación y dar visibilidad a los artistas que se presenten, y homenajear a uno de los más grandes que ha dado la localidad como fue Lamiel.

El certamen tiene carácter nacional, está dirigido a artistas mayores de edad residentes en España, quienes pueden presentar una única obra dentro del ámbito de las artes plásticas y visuales, con temática y técnica libres. Las obras seleccionadas formarán parte de una exposición colectiva en el Centro Buñuel Calanda, que podrá visitarse del 4 de julio al 30 de agosto de 2026.

Premios y reconocimiento artístico

El certamen contempla dos premios económicos y tres menciones honoríficas. El Premio José Lamiel, dotado con 1.400 euros, incluye además la realización de una exposición individual con catálogo en el Centro Buñuel Calanda y un detalle representativo de la obra del artista homenajeado. De hecho, todavía se puede visitar la de Eloísa Lombarte, ganadora de la primera edición.

Por su parte, el Premio GREC, con una dotación de 1.000 euros, reconocerá otra de las obras destacadas del certamen. Ambos galardones implican que las obras premiadas pasen a formar parte de las colecciones del Ayuntamiento de Calanda y del Grupo de Estudios Calandinos, respectivamente.

Además, el jurado concederá tres menciones honoríficas, valorando aspectos como la innovación, la originalidad o la calidad artística de las obras presentadas.

Cómo presentar las obras

La inscripción se realizará de forma online mediante el envío de documentación —incluyendo ficha de inscripción, currículum artístico, statement y fotografías de la obra— al correo electrónico premiartejoselamiel@calanda.es

El plazo para presentar las candidaturas permanecerá abierto hasta el 15 de mayo de 2026. Más información sobre las bases y el proceso de inscripción puede consultarse en la web del certamen.

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