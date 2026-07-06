El homenaje en forma de festival que cada año Calanda ofrece a la figura de su vecino más internacional, Luis Buñuel, se extenderá este 2026 a su hijo, Rafael Buñuel, que siempre colaboró con el certamen que lleva el nombre de su padre y que falleció hace unos meses El cartel 'in memoriam' de la XXI edición que se celebrará del 10 al 17 de julio se ha presentado este lunes en la Diputación de Teruel. Este año, los reconocimientos del Festival Internacional de Cine Buñuel-Calanda serán para Iván Trujillo, por una vida consagrada al cine y a la construcción de puentes culturales entre Iberoamérica y el mundo; a María Guerra, periodista especializada en cine español, en reconocimiento a su labor en la divulgación, análisis y promoción de la cultura cinematográfica y a la Cineteca Nacional de México, referente imprescindible en la preservación y difusión del patrimonio cinematográfico, representada por su directora Marina Stavenhagen.

Torrecilla de Alcañiz se convertirá en escenario de la nueva edición del festival que se suma a diferentes espacios de Calanda que acogerán las actividades programadas: la Casa de Cultura "Víctor Romero", el CBC Centro Buñuel de Calanda y el Castillo de la localidad. La jornada previa a la inauguración, el 10 de julio, Torrecilla de Alcañiz acogerá la proyección de la película documental 'Armonía comunitaria' de Ollín Buendía, que transporta al espectador a la comunidad nahuablante de Matlaluca, en la sierra norte de Puebla, en la que niñas, niños y jóvenes encuentran en la música una herramienta de expresión y crecimiento.

Un año más, Buñuel es el puente para unir a México con Calanda, con el apoyo del Instituto de México en España, Cineteca Nacional y TV UNAM, manteniendo el acuerdo de colaboración con el Canal 22, referente en la televisión pública cultural mexicana, que acercará todo lo que suceda en el festival a su audiencia en México y EE.UU. Además, por segundo año consecutivo vuelve el programa radiofónico 'No es un día cualquiera' de RNE dirigido por Pepa Fernández.

El alcalde de Calanda, Alberto Herrero, destaca la figura del director calandino Javier Espada, por "sacar el festival del municipio, ya que así la gente de la comarca puede presenciar un festival de cine de carácter internacional". Por su parte, Espada subraya que "el cine no solo es entretenimiento sino también cultura y todo lo que representaba para Luis Buñuel". También añade que películas del Buñuel como 'Las Hurdes, tierra sin pan' demuestran que el cine también puede "despertar la conciencia, y es un legado importante que hay que consolidar".

Inauguración de la cita

En Calanda, el festival dará inicio el viernes 10 con el cortometraje 'Una bombilla en California', de José Manuel Herraiz y el largometraje 'Emergency Exit', de Lluís Miñarro. La última película de la reconocida actriz Marisa Paredes, antes de su fallecimiento se podrá ver en el Castillo de Calanda.

El III Encuentro de Estrategias de Coproducción y Difusión entre Aragón y México, con la participación de representantes mexicanos de la industria audiovisual y de Aragón TV, de las Film Commission de Aragón y Teruel y del Clúster Audiovisual de Aragón, creando sinergias con la poderosa industria mexicana para la coproducción de documentales y películas de ficción, con el deseo de contribuir a la proyección internacional del cine aragonés. Tras el encuentro, Marina Stavenhagen, directora de la Cineteca Nacional de México, dará a conocer la selección de títulos que podrán verse en ese país.

Programación

Es 'Emergency Exit', de Lluís Miñarro, 'Memoria de los olvidados', de Javier Espada, y 'Siempre es invierno', de David Trueba, son las tres películas que se presentarán en el certamen que incluyen escenas rodadas en la localidad turolense que vio nacer a Luis Buñuel.

El cortometraje 'AI mama', de Pablo Aura, una historia que se centra en un sacerdote que utiliza inteligencia artificial para recrear la voz, las respuestas y la personalidad de la estricta y difunta madre de una familia, tendrá su estreno mundial en Calanda y otra novedad del festival es que se abre este año a las series proyectando dos capítulos de 'Sabores de libertad', un proyecto mexicano en el que personas privadas de la libertad cocinan recuerdos, sueños y nuevas oportunidades junto a chefs galardonados.

Además de los premios que tradicionalmente otorga el público en las categorías de documental, cortometraje y largometraje de ficción, se otorga el 'Buñuel-Calanda' que cuenta con una dotación económica de 900 euros.

El BCIFF está organizado por el Ayuntamiento de Calanda y Tolocha Producciones, y cuenta con financiación del ICAA, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Teruel, Comarca del Bajo Aragón, y con el apoyo de Aragón TV y Canal 22 de México.