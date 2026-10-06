Calanda difundirá su patrimonio cinematográfico a través de una red vinculada a los Oscar

Los Ayuntamientos de Calanda, Valdés-Luarca y Calzada de Calatrava han iniciado los trabajos para la formalización de un convenio marco de colaboración con el objetivo de constituir la futura Red de Municipios del Cine Español Vinculados a los Oscar.

Se trata de una iniciativa cultural que unirá a las localidades estrechamente ligadas a tres figuras fundamentales de la cinematografía española reconocidas internacionalmente: Luis Buñuel, Gil Parrondo y Pedro Almodóvar.

La reunión de trabajo celebrada en Calanda contó con la participación presencial de Óscar Pérez, alcalde de Valdés-Luarca; Clara García, concejala de Cultura de Valdés-Luarca; e Isabel Zabal y Laura Martínez, tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Calanda y responsables de las áreas de Cultura y Comercio, respectivamente.

Este acuerdo nace de la voluntad compartida de las tres localidades de poner en valor un patrimonio cultural único, reforzando la cooperación institucional en torno al cine, la cultura, la educación y el turismo cultural.

La nueva Red pretende convertirse en un instrumento estable de colaboración que impulse proyectos conjuntos, favorezca el intercambio de experiencias y contribuya a la proyección nacional e internacional de los territorios vinculados a estos referentes universales del cine español.

Entre los principales objetivos del convenio figuran la coordinación y fortalecimiento de festivales y actividades cinematográficas, la promoción conjunta de iniciativas culturales y educativas, el desarrollo de proyectos susceptibles de acceder a financiación pública y privada, así como la difusión del patrimonio cinematográfico asociado a cada uno de los municipios.

La colaboración también contempla la organización de encuentros profesionales, exposiciones, jornadas formativas, actividades divulgativas y acciones de promoción turística vinculadas al cine. Asimismo, se trabajará en el diseño de productos culturales conjuntos que permitan generar sinergias entre los diferentes territorios y reforzar su atractivo como destinos vinculados a la historia del cine español.

Con el inicio de este proceso, los tres Ayuntamientos dan un paso decisivo hacia la creación de una alianza cultural de alcance nacional que aspira a convertir el cine en una herramienta de desarrollo territorial, promoción turística y cohesión cultural.

La nueva Red de Municipios del Cine Español Vinculados al Oscar nace con vocación de permanencia y con el objetivo de preservar, difundir y potenciar el legado de tres nombres imprescindibles de la historia del cine español.