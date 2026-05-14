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14 MAY 2026|

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Calanda impulsa una de las mayores comunidades ciudadanas de energía del país con el nacimiento del proyecto ‘Calanda Genera’

La asociación pasa a gestionar un total de 15 instalaciones fotovoltaicas propiedad del Ayuntamiento de Calanda, que suman una potencia de 950 kW y dan servicio a más de 1.049 familias

Momento de la firma de cesión para la Comunidad. / AYTO CALANDA
Momento de la firma de cesión para la Comunidad. / AYTO CALANDA

La COMARCA14 05 2026

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Calanda

ActualidadEconomíaInfraestructuras

La Comunidad Ciudadana de energía 'Calanda Genera' comienza oficialmente su andadura tras la aprobación en el último pleno ordinario del Ayuntamiento de Calanda, donde se acordó la cesión de la gestión de las instalaciones municipales a esta asociación sin ánimo de lucro.

Con este acuerdo, la asociación pasa a gestionar un total de 15 instalaciones fotovoltaicas propiedad del Ayuntamiento de Calanda, que suman una potencia de 950 kW y dan servicio a más de 1.049 familias que ya forman parte del proyecto.

“Calanda Genera” nace gracias al impulso de sus socios fundadores, que han decidido dar un paso al frente para liderar un modelo energético participativo, sostenible y centrado en la ciudadanía, con el objetivo de avanzar hacia la gestión integral del consumo energético del municipio.

Este proyecto sitúa a Calanda a la vanguardia nacional en el desarrollo de comunidades ciudadanas de energía, convirtiéndose en un referente por su dimensión, capacidad de participación y modelo de colaboración entre administración pública y ciudadanía.

La iniciativa apuesta por un modelo energético más justo, eficiente y sostenible, fomentando el autoconsumo colectivo, la reducción de costes energéticos y la implicación directa de los vecinos en la transición energética.

Desde la asociación destacan que éste es solo el comienzo de un proyecto con vocación de crecimiento y consolidación, que pretende convertir a Calanda en un ejemplo de innovación energética y compromiso social en el medio rural.

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