Calanda logra convertir su melocotón D.O. en un helado gourmet

«Espectacular». «Un trozo de Calanda». «Auténtico sabor a melocotón«. Fueron estas algunas de las primeras reacciones que este miércoles pudieron escucharse en el Restaurante Casa Juan de Madrid, lugar que sirvió como escenario para la presentación oficial del nuevo logro de Calanda: un helado gourmet de su melocotón D.O., fruto más preciado y signo de identidad del pueblo. El sorbete ha sido elaborado por la empresa productora Acaramhelados, quienes lo comercializarán en los restaurantes más prestigiosos de la capital e incluso otras mesas a lo largo de toda España gracias «a la gran calidad del fruto, que promete llegar lejos».

Convertir la esencia calandina en un helado es una idea que llegó como una especie de causalidad al alcalde de la localidad en uno de sus viajes a Madrid. «Visité un restaurante en el que se me ofreció un helado de otra fruta y se me ocurrió que podríamos conseguir el mismo postre pero hecho de melocotón de Calanda. Contacté con la empresa productora y hoy tenemos un nuevo producto que espero y deseo sea referencia en las mejores cartas», explicó Alberto Herrero.

Esta es una fruta que de por sí está compuesta por una gran cantidad de fibra y un importante nivel de azúcar natural, por lo que convertir su sabor en un helado es un proceso mucho más fácil si se compara con otros casos. Sin embargo, desde que los productores comenzaron a tratar el fruto calandino quedaron realmente sorprendidos por su «noble materia prima«. «Tratar un producto de tan alta calidad nos generó un gran entusiasmo. Tiene un sabor inconfundible«, expresó Antonio Saffioti, responsable de producción de Acaramhelados.

El helado ha sido avalado por la D.O. y está compuesto por un 55% del fruto, obteniendo como resultado final un sorbete de altas calidades. «Ya lo hemos presentado entre algunos clientes nuestros muy particulares y ha gustado muchísimo», afirmó José Ignacio Huguet, gerente y dueño de la empresa heladera. Aunque el gran logro de la iniciativa no solo se manifestará en la aparición del postre en hostelería de alto standing, sino en la disponibilidad que tendrán los consumidores para degustar el melocotón D.O. de Calanda todo el año y no solo durante su temporada. «El melocotón de Calanda va a estar en el mercado todos los días del año, es algo muy positivo para la imagen del pueblo y todo el Bajo Aragón», defendió Samuel Sancho, presidente de la D.O. Melocotón de Calanda.

La presentación del helado llega después de un duro año para el sector de la agricultura que también espera cambios positivos. Los representantes de las cooperativas del pueblo fueron otros indiscutibles protagonistas de una cita que tampoco quisieron perderse otros «calandinos de adopción» como Vicente del Bosque y el periodista deportivo Tomás Roncero. Presente estuvo también el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, quien describió la iniciativa como «un gran espaldarazo para la promoción de una Denominación de Origen que lleva protegiendo al producto durante sus 24 años de existencia».

Todos probaron el helado y coincidieron en su capacidad para reflejar el sabor de un fruto que marca la historia de un pueblo. Ahora solo queda que puedan probarlo los vecinos, para quienes se promete una presentación oficial en el menor tiempo posible.