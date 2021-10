Calanda rinde homenaje al jotero Ramón Navarro

Visiblemente emocionado se ha mostrado Ramón Navarro durante la inauguración de la plaza de la localidad calandina que desde hoy lleva su nombre y que se encuentra en el cruce entre la Avenida Diputación Provincial y las calles Peréz Galdós y Las Eras.

«Es el mayor premio que he recibido en toda mi vida», ha expresado Navarro. Y teniendo en cuenta el palmarés que lleva a sus espaldas deja claro lo importante que ha supuesto este reconocimiento por parte de sus vecinos. Y es que durante sus más de 60 años cantando jota Ramón ha obtenido el Premio Extraordinario del Certamen Oficial de Jota de Zaragoza en 1987 y el Premio Galán Bergua en 1980. Además ha sido profesor de canto en el Prat de Llobregat, Gavá y en el Centro Aragonés de Sarría (Barcelona), durante 30 años. Y el año pasado fue nombrado académico de honor de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón.

Muchos vecinos no han querido perderse el homenaje, y han acompañado a Ramón y a su familia durante este acto. El alcalde ha sido el primero en intervenir, agradeciendo a Ramón su generosidad por haber aceptado este reconocimiento por parte de su pueblo, «para mi es un orgullo poder darle su nombre a esta plaza y darle un homenaje en vida», ha señalado Alberto Herrero. «No solo ha llevado la jota por todo todo el mundo, sino también el nombre de Calanda».

En su intervención Ramón ha manifestado sentirse «el hombre más feliz del mundo por poder disfrutar de esto en vida», y ha agradecido al consistorio este homenaje, con el que «he culminado mi trayectoria artística».

Entre aplausos se ha descubierto el busto con el que se recuerda la trayectoria profesional de Navarro. En ese momento para sorpresa de la mayoría de los asistentes han llegado los cantadores Nacho del Río y Beatriz Bernad que no han querido perder la oportunidad de sumarse al homenaje de no solo un compañero de profesión sino también un gran amigo, «desde niño me acogió tanto él como su esposa con mucho cariño y desde entonces forman parte de mi familia jotera» ha declarado del Río que se ha mostrado muy satisfecho de que se reconozca todo lo que ha trabajado y ha hecho por su tierra. Bernad se ha sumado a esas palabras de cariño «cuando era pequeña era uno de mis referentes, después empezamos una relación de amistad y de mutua admiración».

Ovacionados por el público han interpretado varias jotas acompañados de una rondalla, a la que finalmente también se ha unido el propio Ramón Navarro.

Los cantores Nacho del Río y Beatriz Bernad no quisieron perderse el homenaje. / L. Martínez

Gran festival de jotas

Por la tarde se ha celebrado el Gran festival de jotas de la mano de afamados joteros. La recaudación obtenida de la venta de entradas se destinará a los damnificados por la erupción del volcán de La Palma.