En Calanda se celebra el lunes una jornada de prevención sobre el atragantamiento

Calanda acogerá el próximo lunes 13 de enero la ‘Jornada de Prevención del Atragantamiento’ en el Salón de Actos de la Casa de Cultura Víctor Romero de Calanda. En el acto, que tendrá lugar a las 19.00, colabora el Ayuntamiento de la localidad.

El atragantamiento es la obstrucción accidental de las vías respiratorias, generalmente al fallar la deglución de alimentos, y que puede llegar a provocar la asfixia del sujeto afectado y en la mayoría de los casos, a la muerte si no se atiende con rapidez. A menudo se produce con alimentos como chicles o pastillas de goma en niños, salchichas, uvas, globos, juguetes pequeños o grandes trozos de comida mal masticados.

El atragantamiento se produce de manera accidental cuando un sujeto degluta un trozo de alimento de tamaño superior al que puede pasar por la tráquea, obstruyendo ésta y produciendo asfixia. Esto puede ocurrir con objetos esféricos sólidos, medianamente pequeños o resilentes (canicas, pelotas pequeñas) en los niños o trozos de carne (muy común) en los adultos.

Los alimentos con los que más se atragantan los niños son los frutos secos, las salchichas, los caramelos, la zanahoria y la manzana cruda, la carne y las espinas de pescado.

El tiempo estimado para recuperar las vías no puede exceder de los 4 minutos. Si la persona atragantada parece que pueda toser (por lo tanto el objeto no obstruye totalmente el paso de aire), no hay que hacer nada y sólo se debe animar a que siga tosiendo para ver si puede expulsar el objeto en un golpe de tos. Esto se llama obstrucción parcial de la vía aérea. Pero si no puede toser, estamos ante una obstrucción total de la vía aérea.

Hay dos situaciones: si aún está consciente hay que realizar la maniobra de Heimlich. Si la persona atragantada se queda inconsciente se debe poner a la víctima con cuidado en el suelo, llamar a los servicios de emergencia e iniciar la reanimación cardiopulmonar haciendo las compresiones torácicas, aunque la víctima tenga pulso.