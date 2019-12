El calandino José Antonio Gargallo publica su primera novela, ‘La vida primitiva’

El Liceo de Alcañiz acogió ayer viernes la presentación de ‘La vida prometida’ novela escrita por el calandino José Antonio Gargallo que recientemente ha sido publicada por la editorial Amarante, concretamente hace ahora dos meses, que ya fue presentada tanto en su localidad natal como en Zaragoza.

‘La vida primitiva’ traslada al lector hasta Ciudadanía, un diminuto pueblo del sur de los Estados Unidos, en el que un hombre de 45 años llamado Job se hace pasar por vidente. Es, por supuesto, un embaucador, un impostor, un pícaro. De hecho, ya ha pasado alguna temporada en la cárcel; y es precisamente allí donde se entera de que en ese pueblo alguien guarda una extraña edición de la Biblia. Job se propone hacerse con ella para dar el golpe de su vida, y para eso llega la pueblo. Pero todo cambia cuando Job descubre que en ese lugar hace años que nadie muere.

Nacido en Calanda en 1973, y agricultor de profesión, José Antonio Gargallo, explica que, «la motivación que me llevó a escribir no fue otra que el mero hecho de sentir curiosidad por todo hasta que llegado el momento lo he ido transformando, bien en una canción, bien en una fotografía o en este caso en un libro».

‘La vida prometida’ la escribió a la edad de 39 años (en la actualidad tiene 46) y recuerda que lo hizo porque, «la mentira es un término muy resultón a nivel social». Por otra parte, como el propio autor explcia, «es una novela en la que entre sus líneas se intuye algo de narrativa policiaca aunque está contada en primera persona con frases muy cortas, reflexivas y directas». El lector que tome esta novela entre sus manos también encontrará una chispa de realismo mágico ya que, «es un concepto que me gusta y que creo que ha quedado reflejado en la publicación».